"La Reini" fue invitada al programa de Lozano y no se sintió bien tratada. "Me sentí humillada" dijo la influencer.

Sofía Gonet, influencer y participante de MasterChef Celebrity, desafió a Verónica Lozano luego de la fuerte pelea que protagonizaron después de que "La Reini" confesara en su cuenta de TikTok que se sintió maltratada por la conductora en Cortá por Lozano (Telefe). "Me sentí súper humillada, como si me hubieran clavado un puñal en la espalda, porque supuestamente me tenían que cuidar", expresó.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. "La quiero agarrar a la pendeja. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque sos re careta entonces", fueron las palabras de Lozano. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta de que la había pasado mal, pero después parece que estaba del ort..., que esperaba otra cosa", explicó la mujer de Corcho Rodríguez.

En esta ocasión, la influencer fue interceptada por un notero a la salida de la grabación del ciclo que conduce Wanda Nara, donde fue consultada acerca de un posible reencuentro con Lozano. "No me la crucé todavía, pero el otro día estuve pensando que la voy a tener que ver en el diván", expresó Gonet en relación a las clásicas entrevistas que Lozano le hace a los participantes cuando quedan eliminados del programa.

Fiel a su histrionismo, La Reini agregó: "Va a ser el único diván que van a querer ver". "¿Irías?", la increpó el notero. "Voy a tener que ir, me la voy a tener que cruzar y ahí le voy a decir todo. A mí qué me importa, si volví con mi ex después de escracharlo por rata, todo es posible. Siempre se puede volver a todos lados", arremetió la influencer.

Sofía _La Reini_ Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato Instagram - La Nación La Reini había sido invitada al programa de Verónica Lozano para hablar de su presente en el reality de cocina, pero, luego de culminar su participación, utilizó las redes para expresar su incomodidad respecto a las preguntas de la conductora en relación a su vínculo con Homero Pettinato. "Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso", dijo Sofía, y sostuvo que no quería hablar públicamente del tema.

El momento de mayor tensión se dio cuando debía salir un informe sobre el paso de la participante por MasterChef Celebrity, pero no se dio de esa manera. "Vero dice: 'Ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef'. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef", aseguró Sofía, y confesó que la situación la desbordó emocionalmente.

