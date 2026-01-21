Argentina lidera el dominio del inglés en América Latina: es el único país donde las mujeres superan a los hombres Un informe internacional de educación destaca a nuestro país como un caso positivo dentro de la tendencia regional. Es el único de la región donde las mujeres alcanzan niveles en el aprendizaje del idioma iguales o superiores a los de los varones. Por + Seguir en







El desempeño de las argentinas posiciona al país como un caso positivo dentro del contexto regional.

El informe anual sobre dominio del inglés que realiza EF Education First, una asociación global de empresas educativas fundada en 1965, destacó el nivel de inglés de los argentinos, que se diferencia de la tendencia general de América Latina. Mientras en la región son los hombres quienes mejor dominan el idioma, en nuestro país lideran las mujeres, alcanzando niveles iguales o superiores. El informe posiciona a la Argentina como un caso positivo dentro del contexto regional.

Asimismo, el muestreo internacional evidencia progresos sostenidos hacia una mayor equidad entre hombres y mujeres en cuanto al desarrollo personal y profesional. Acceder a mejores oportunidades laborales, aspirar a puestos calificados, ser líderes de empresas y hacer viajes para capacitación en el exterior son algunos de los ámbitos en los que el dominio del inglés se convierte en una herramienta esencial.

Según informó Micaela Apóstol, Country Product Manager de EF Argentina y Uruguay, “las mujeres argentinas sienten desde temprano que dominar el idioma inglés las impulsa a competir en un mundo cada vez más global. Lo eligen como herramienta para expandir sus horizontes profesionales, para acceder a mejores trabajos, becas, capacitaciones internacionales y redes globales”.

En ese sentido, la profesional agregó que fue muy útil poder contar con el acceso al aprendizaje del idioma desde muy pequeña. "Ese dominio temprano me abrió puertas que nunca imaginé: a los 20 años trabajé en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro”, contó Micaela.

clase de inglés En términos globales, aún existen diferencias de género en el aprendizaje del idioma anglosajón que representan todo un desafío para los próximos años. Según el informe, en el 2025 el nivel de inglés de las mujeres se mantuvo estable, mientras que el de los hombres mostró una leve caída, lo que contribuyó a reducir la brecha.

No obstante, el nivel de inglés de los hombres continúa siendo superior al de las mujeres en 40 países del mundo, una cifra que se mantiene sin cambios respecto del año pasado. Otro dato importante revela que la brecha de género se pronuncia entre los más jóvenes. El acceso sostenido al aprendizaje del idioma a lo largo de la vida sigue siendo una de las únicas vías que permite achicar las diferencias. El caso de Argentina es positivo y la convierte en la líder de la región.