Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de enero

El oficial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras un comienzo de semana que cortó la racha descendente que arrastraba.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , tras una rueda de martes sin cambios , después de una semana a la baja. El blue, en tanto, se mueve en torno a los $1.500.

La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un período ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por diez ruedas consecutivas. El viernes adquirió u$s125 millones este viernes , la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones .

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones , hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.434,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.491,52, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.471,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448,50.