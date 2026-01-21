22 de enero de 2026 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.341 del miércoles 21 de enero de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 21 de enero de 2026.

El sorteo 3.341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 21 de enero de 2026

Números ganadores: 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 31

6 aciertos: vacante. Premio: $5.512.801.887

5 aciertos: 72 ganadores. Premio: $470.468

4 aciertos: 3.616 ganadores. Premio: $3.000

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 21 de enero de 2026

Números ganadores: 01 - 07 - 20 - 21 - 32 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $993.879.331

5 aciertos: 50 ganadores. Premio: $677.474

4 aciertos: 1.975 ganadores Premio: $5.145

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 21 de enero de 2026

Números ganadores: 00 - 33 - 35 - 37 - 38 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $5.047.585.745

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 21 de enero de 2026

Números ganadores: 06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $21.707.745

Pozo extra: resultado del miércoles 21 de enero de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 07 - 08 - 11 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 42 - 43

6 aciertos: 2.372 ganadores. Premio: $65.345

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.342 del Quini 6 se realizará el domingo 25 de enero a las 21.15. Pozo estimado: $13.350.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

