4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

La organización Abuelas de Plaza de Mayo presentó en Montevideo una nueva etapa de su búsqueda, centrada en quienes podrían haber nacido en territorio uruguayo. El acto contó con la participación del presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y el músico León Gieco.

Por
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas de Plaza de Mayo presentó en Montevideo una nueva campaña de búsqueda de nietos y nietas apropiados durante las dictaduras. El objetivo es localizar a personas que podrían haber nacido en Uruguay entre 1975 y 1983 y que aún desconocen su identidad.

El camino está rodeado de campos y bosques, adelantando un entorno tranquilo que lo espera al viajero al llegar.
Te puede interesar:

Playas, senderos y mucha tranquilidad: cuál es el pueblo uruguayo que está a solo 200 kilómetros de Montevideo

El acto se realizó este lunes en el Teatro Solís, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y la nieta recuperada Macarena Gelman, quien encabezará el proyecto en Uruguay. También participaron la cantante León Gieco, la murga Agarrate Catalina y representantes de la Red por el Derecho a la Identidad, que ya cuenta con más de 40 nodos en Argentina y en otros países.

Gelman, hija de los desaparecidos María Claudia García y Marcelo Gelman, expresó su compromiso con la iniciativa: “Como hija de argentinos que fue encontrada acá, tengo razones para pensar que no soy la única”. Y agregó: “Lo que más nos llena de expectativas es el compromiso de todos y todas. Hasta encontrarlos a todos”.

La campaña busca difundir el derecho a la identidad y brindar orientación a quienes tengan dudas sobre su origen o puedan aportar datos sobre casos de apropiación. Las Abuelas habilitaron canales de contacto en redes sociales dirigidos a quienes nacieron en los años de la represión en el Río de la Plata.

Durante la presentación, la también nieta recuperada Claudia Poblete recordó que “las Abuelas llevan 48 años haciendo esta búsqueda. Estos nietos y estas nietas pueden estar en cualquier lugar del mundo”.

El testimonio más emotivo llegó de Carlos Solsona, padre de Marcela, la nieta recuperada número 129. “Durante años pensé que ya no había más nada que hacer ni que esperar, pero Estela de Carlotto siempre me decía que iba a aparecer”, contó ante una sala que lo escuchó conmovida.

Con esta nueva campaña en Uruguay, Abuelas de Plaza de Mayo amplía su trabajo de búsqueda y mantiene viva una tarea que une la memoria, la verdad y la identidad a ambos lados del Río de la Plata.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los destinos ideales para conocer la cultura uruguaya.

Viaje ideal: estas son las 4 ciudades claves para conocer Uruguay

Este pueblo termal de Uruguay es perfecto para visitar y escapar de la rutina.

Este pueblo termal de Uruguay es perfecto para visitar y escapar de la rutina: no es tan conocido

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie.

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie: dónde se encuentra

El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Se recomienda asistir puntualmente y llevar el vehículo en condiciones.

Cómo reservar un turno para la VTV en 2026 a través de la página web

Rating Cero

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

La influencer fue el centro de las críticas al mostrar su nuevo cuerpo.

"Me siento tan bien": Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de su operación

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

últimas noticias

play
Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Hace 19 minutos
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para recibir el título de Sir.

David Beckham ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero

Hace 29 minutos
El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Hace 39 minutos
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Hace 44 minutos
play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Hace 1 hora