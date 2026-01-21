Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini Así lo informó el Ministerio de Economía, que aclaró que la decisión se debió a "motivos personales". Lo reemplazará Fernando Herrmann, un arquitecto dueño de un estudio de desarrollos inmobiliarios que tendrá su primera experiencia en el sector público. Por + Seguir en







Luis Pierrini presentó su renuncia a la secretaría de Transporte.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. Así lo informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Economía, en el que también agregó que el funcionario será reemplazado por Fernando Herrmann, un arquitecto que tendrá su primera experiencia en el sector público.

"El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al mando de la secretaría", sostuvo el comunicado oficial del Gobierno. Luego, adelantaron que "en su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Según el comunicado del Gobierno, Herrmann es un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano "con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE)".

fernando herrmann Fernando Herrmann será el nuevo secretario de Transporte de la Nación. "Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)", cerró el comunicado del Ministerio de Economía, en el que se informó sobre la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al currículum de Herrmann, el arquitecto no posee experiencia en el sector público y solo se desempeñó en iniciativas privadas. Su principal foco profesional estuvo desarrollado en el "Estudio Herrmann & arquitectos asociados", una compañía con 34 años de antigüedad que estuvo a cargo de la construcción de edificios, lujosas mansiones en countries y hasta remodelaciones de hospitales.