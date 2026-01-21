21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Así lo informó el Ministerio de Economía, que aclaró que la decisión se debió a "motivos personales". Lo reemplazará Fernando Herrmann, un arquitecto dueño de un estudio de desarrollos inmobiliarios que tendrá su primera experiencia en el sector público.

Por

Luis Pierrini presentó su renuncia a la secretaría de Transporte.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. Así lo informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Economía, en el que también agregó que el funcionario será reemplazado por Fernando Herrmann, un arquitecto que tendrá su primera experiencia en el sector público.

Benjamin Netanyahu confirmó su participación en la Junta de la Paz de Donald Trump.
Te puede interesar:

Trump presenta en Davos su Junta de la Paz, la "ONU paralela" que integrará Argentina

"El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al mando de la secretaría", sostuvo el comunicado oficial del Gobierno. Luego, adelantaron que "en su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Según el comunicado del Gobierno, Herrmann es un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano "con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE)".

fernando herrmann
Fernando Herrmann será el nuevo secretario de Transporte de la Nación.

Fernando Herrmann será el nuevo secretario de Transporte de la Nación.

"Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)", cerró el comunicado del Ministerio de Economía, en el que se informó sobre la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al currículum de Herrmann, el arquitecto no posee experiencia en el sector público y solo se desempeñó en iniciativas privadas. Su principal foco profesional estuvo desarrollado en el "Estudio Herrmann & arquitectos asociados", una compañía con 34 años de antigüedad que estuvo a cargo de la construcción de edificios, lujosas mansiones en countries y hasta remodelaciones de hospitales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?: comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

¿Llega la Fórmula 1 a la Argentina? Comenzaron las obras para modernizar el Gálvez

El destino alberga otros sitios turísticos como iglesias y bodegas que complementan la experiencia en este pueblo.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene un mirador espectacular y río para el verano

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Argentina definió su equipo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

William Dafoe es el protagonista de The Soffleur, la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki.
play

Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

play

Detuvieron a un cantante chileno en Buenos Aires: es hijo de un narco y lo acusan de secuestro

La artista nació en Montevideo en 1933.

Dolor en el espectáculo: murió la reconocida actriz Adela Gleijer

Rating Cero

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

La Reini fue invitada al programa de Lozano y no se sintió bien tratada. Me sentí humillada dijo la influencer.

Tras el escándalo, La Reini redobló la apuesta contra Verónica Lozano: "Le voy a decir todo"

Los conductores vienen de hacer un buen rating en la medianoche de América.
play

Sorpresa: cuál es la famosa dupla de conductores de América que pasarían a Bendita en El Nueve

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

últimas noticias

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

Hace 33 minutos
play

Cambios en el Gabinete: renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini

Hace 42 minutos
Victoria Cruz fue brutalmente agredida.

Habló la árbitra que fue golpeada en un partido de fútbol amateur: "Me siento humillada"

Hace 1 hora
La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

Hace 1 hora
play
El temporal extremo mantiene en alerta roja a Grecia, Italia, España y Portugal. 

El ciclón Harry azota Europa: las imágenes de los destrozos en Grecia, Italia, España y Portugal

Hace 1 hora