Murió una supermodelo con una extensa carrera que fue 800 veces tapa de revista Fue la primera en consagrarse 13 veces como protada de la revista Vogue. Además marcó un antes y un después en el mundo del modelaje por sus retratos y trabajar con marcas como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y Valentino. Agregar C5N en









Se trata de la modelo Veruschka,

Murió la supermodelo Veruschka, una de las primeras mujeres que marcaron la industria del modelaje mundial, a los 87 años de edad. A lo largo de su carrera trabajó con marcas como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y Valentino, además de salir 800 veces como tapa de revista, 13 de ellas en Vogue.

La supermodelo alemana, nacida bajo el nombre de Vera von Lehndorff nació en 1939 en Königsberg y se crió en Polonia. Su padre, Heinrich Graf von Lehndorff fue asesinado por un fallido complot de 1944 para asesinar a Adolf Hitler.

Veruschka, Catharina, sus hermanas y su madre sobrevivieron en circunstancias extremadamente precarias. Cuando terminó la guerra con su familia se instaló en Hamburgo, donde comenzó su carrera de modelo al trabajar con el fotógrafo italiano Ugo Mulas.

Familia Lehndorff. A lo largo de su carrera colaboró con la revista Vogue y marcas reconocidas como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y Valentino. Vogue la describió en su obituario como "la supermodelo camaleónica que definió una era". "Veruschka, una de las supermodelos originales, también fue una de las grandes artistas performativas de la moda", señalaron.

"Veruschka nunca fue solo una modelo: fue una artista, una transgresora, una rebelde. Su obra se considera precursora feminista del arte performático", escribió su hermana la condesa Catharina von Lehndorff. Fue musa de Richard Avedon, Helmut Newton y Salvador Dalí, y un símbolo de elegancia, versatilidad y expresión personal radical.