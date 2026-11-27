De tener más de 1.000 empleados en 2022 a cerrar sus puertas, el caso de Puma es un ejemplo perfecto del plan de desindustrialización del país que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

En nuevo golpe a la industria del calzado, Puma cerró su planta de producción en la ciudad de Chamical, La Rioja despidiendo a 50 trabajadores bajo la excusa de una reorganización de sus operaciones en el país.

La compañía dejará de operar en esa localidad y concentrará toda su producción nacional en la fábrica que posee en el Parque Industrial de la capital provincial .

Si bien los empleados despedidos recibirán la indemnización que les corresponde según la ley, a la que se le agregará un adicional del 20% , el golpe de la pérdida de la fuente laboral es enorme.

El cierre de la fábrica de Chamical paraliza la producción de un insumo que se usaba para la elaboración de botines , y ahora ese componente será importado.

El comunicado de la empresa explica la decisión: “PUMA Argentina informa que, en el marco de un proceso de consolidación productiva, concentra su producción local en su planta del Parque Industrial de La Rioja y finaliza las operaciones de su planta ubicada en la ciudad de Chamical ”.

“Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. El mismo se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes”.

“PUMA continúa adaptándose a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones. La planta de PUMA en La Rioja continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina”, concluyó.

Este final resulta inesperado después de las inversiones que la empresa había anunciado en la provincia en los últimos años, ya que en 2020 asignó $240 millones a dos nuevas líneas de producción e incorporó cerca de 100 trabajadores. En 2021 hizo anuncios por otros $420 millones para ampliar su capacidad de fabricación y, en abril de 2023, inauguró dos nuevas líneas tras invertir USD 7 millones.

Pero la crisis los alcanzó más rápido de lo que esperaban y en febrero de 2025, Puma debió despedir a 23 operarios de su planta de Chamical y junto al sindicato Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) se pusieron de acuerdo en reducir una hora diaria la jornada laboral y los salarios para evitar más despidos en ese año.

La historia de Puma en La Rioja

La marca que en su momento vistiera a Diego Maradona estaba instalada en esa provincia desde 1981, siendo la única compañía internacional del sector que conservaba plantas propias de fabricación en el país ya que el resto de sus competidores solo producen a través de establecimientos de terceros.

Este no es un hecho aislado ya que se realiza en un contexto de retracción de la industria nacional del calzado. El Grupo Dass que producía zapatillas para Nike y Adidas anunció el cierre de su fábrica de Eldorado, Misiones, desvinculando a 150 trabajadores porque les había dejado de resultar conveniente fabricar en el país y preferían vender en el mercado argentino que lo que producían las plantas que tienen en Brasil.