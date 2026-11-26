Interpretado por Matías Mayer, el personaje representa a uno de los dirigentes de la derecha peronista que tuvieron protagonismo en la violencia política de los años 60 y 70. Vinculado con la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Giovenco participó del Operativo Cóndor de 1966 y murió en 1974, cuando explotó un artefacto que transportaba en el centro de Buenos Aires.

La serie Gordon, estrenada en Netflix el 18 de noviembre de 2026, recupera a través de la ficción algunos de los nombres que formaron parte del entramado político y paraestatal de la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Entre ellos aparece Alejandro Giovenco, un personaje que permite reconstruir las conexiones entre sectores de la derecha peronista, las organizaciones de choque de los años 70 y el recorrido criminal de Aníbal Gordon.

En la producción, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik , Giovenco es interpretado por el actor Matías Mayer . Su figura ocupa un lugar relevante en el universo político que rodea al protagonista, encarnado por Rodrigo de la Serna. Lejos de ser una creación de los guionistas, Giovenco fue un dirigente real, vinculado con el nacionalismo y con la Concentración Nacional Universitaria, una organización que tuvo participación en los enfrentamientos políticos de aquellos años.

La reconstrucción de su trayectoria permite entender una parte del contexto histórico en el que se desarrolla la historia de Gordon, basada en los libros del periodista e historiador Marcelo Larraquy.

Alejandro Giovenco Romero nació en Buenos Aires en 1946. Apodado "El chicato" por los gruesos lentes que solía usar, su nombre quedó asociado tempranamente a uno de los episodios más recordados del nacionalismo argentino: el Operativo Cóndor, realizado el 28 de septiembre de 1966, cuando un grupo de jóvenes militantes desvió un avión comercial hacia las islas Malvinas para reclamar la soberanía argentina sobre el archipiélago.

La acción fue encabezada por Dardo Cabo y contó con la participación de 18 integrantes, entre ellos Giovenco. Los militantes aterrizaron en Puerto Stanley, rebautizaron simbólicamente el lugar como Puerto Rivero e izaron banderas argentinas. El episodio tuvo una importante repercusión política y diplomática y terminó con la detención de sus protagonistas por parte de las autoridades británicas.

La participación en aquella operación fue uno de los antecedentes que vincularon a Giovenco con los sectores del nacionalismo de derecha. Durante los años siguientes, su actividad política quedó relacionada con la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación surgida en el ámbito universitario que adoptó posiciones de extrema derecha y protagonizó episodios de violencia contra militantes de izquierda y sectores del peronismo revolucionario.

La organización desarrolló una estructura de militancia y acción directa, con presencia en distintas ciudades del país. En ese escenario, Giovenco llegó a ocupar un lugar de conducción y estableció relaciones con otros referentes de la derecha peronista.

Su encuentro con Aníbal Gordon y una muerte inesperada

Uno de los aspectos que recupera la serie es el vínculo entre Giovenco y Aníbal Gordon. Según la reconstrucción histórica desarrollada por Marcelo Larraquy en los libros que dieron origen a la producción, ambos coincidieron en la cárcel de Villa Devoto durante 1973, antes de la liberación de presos políticos producida ese año.

Ese encuentro resulta significativo para comprender el universo de relaciones que rodeaba a Gordon. El protagonista de la serie había construido una trayectoria vinculada con el delito común y, posteriormente, con estructuras de inteligencia y organizaciones paraestatales. Giovenco, por su parte, representaba un sector de la militancia nacionalista que había desarrollado sus propias redes políticas y de acción.

La coincidencia entre ambos en prisión constituye un antecedente documentado en la reconstrucción de Larraquy. Sin embargo, los diálogos, las situaciones privadas y algunas circunstancias que aparecen en pantalla corresponden a la adaptación dramática que hace la serie y no necesariamente reproducen acontecimientos históricos de manera literal.

La vida de Giovenco terminó de forma abrupta cuando tenía apenas 27 años. El 18 de febrero de 1974, mientras caminaba por las inmediaciones de la avenida Corrientes y la calle Uruguay, en el centro porteño, explotó un artefacto que llevaba dentro de un portafolio.

La detonación le provocó heridas de gravedad y fue trasladado para recibir asistencia médica, pero murió poco después. El episodio tuvo una importante repercusión por las circunstancias en las que se produjo y por la identidad de la víctima, que para entonces ya estaba vinculada con sectores de la militancia nacionalista y organizaciones de choque.

Las reconstrucciones periodísticas sobre aquel día coinciden en que Giovenco transportaba un explosivo, aunque no existe una explicación concluyente sobre el destino que tenía el artefacto ni sobre el objetivo para el que iba a utilizarse. Por eso, las circunstancias precisas de la explosión continúan siendo uno de los aspectos menos esclarecidos de su trayectoria y en la serie tiene una interpretación propia (que es mejor no spoilear).

La muerte de Giovenco ocurrió en un momento de creciente enfrentamiento entre las distintas organizaciones políticas que actuaban en la Argentina. Meses después, la violencia paraestatal y la represión ilegal adquirirían nuevas dimensiones, en un proceso que desembocaría en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Su aparición en Gordon recupera así a un personaje cuya historia excede su relación con el protagonista. A través de su recorrido, la ficción incorpora una referencia concreta a la militancia de derecha, la CNU y las conexiones entre distintos grupos que participaron de la violencia política de aquellos años.