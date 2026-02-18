Hallaron el cuerpo de Sofía, la joven que desapareció tras salir a bucear en Puerto Madryn El operativo que buscaba a la joven de 23 años comenzó el lunes, luego de que no regresara a la superficie durante una práctica de buceo en la que esperaba lograr una segunda certificación. Por + Seguir en







Sofía Devries, oriunda de Buenos Aires había llegado a la ciudad a realizar una segunda certificación de buceo en el Golfo Nuevo.

Después de tres días de intensa búsqueda, el cuerpo de Sofía Devries fue hallado por parte de Prefectura Naval Argentina en Puerto Madryn. La joven de 23 años había llegado a la ciudad a realizar una segunda certificación de buceo en el Golfo Nuevo. Tras un accidente que aún se encuentra en investigación, la joven no regresó a la superficie tras sumergirse en el Parque Submarino del barco Hu Shun Yu 890.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la joven lo confirmó la Fiscalía de Puerto Madryn a través de su cuenta de X. Sofía Devries era oriunda de Buenos Aires y estaba desaparecida desde el lunes. La joven buzo había llegado a la ciudad para obtener su segunda certificación de buceo. La embarcación a la que descendió se encontraba a más de 30 metros de profundidad frente a la zona de Punta Cuevas. Fue allí donde durante los últimos días se concentró el operativo de búsqueda de Prefectura, y donde el personal dio con el cuerpo de la joven.

Embed El cuerpo sin vida de Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, fue hallado la tarde del miércoles. La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente cuando se habría descompensado sin poder ascender por sus medios, ocurrido el lunes. pic.twitter.com/9cjQ6x3oU7 — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) February 18, 2026 Todavía se encuentra en investigación la causa de su muerte y la causa quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Vottero. El hecho ocurrió cuando Sofía estaba realizando un bautismo de buceo a más de 20 metros de profundidad en la zona de Punta Cuevas, en el Golfo Nuevo y había ingresado al agua junto a tres personas más, pero cuando regresaron a la embarcación, advirtieron que la oriunda de la provincia de Buenos Aires no lo hizo.

A raíz de la desaparición, se desplegó un operativo encabezado por Prefectura Naval Argentina, junto a guardacostas, embarcaciones menores y buzos especializados que realizan descensos en distintos sectores del fondo marino. Los otros tres acompañantes, de 26, 33 y 37 años que participaron de la actividad, fueron trasladados al Hospital Andrés Isola, ya que dos de ellos permanecen en cámara hiperbárica debido a síntomas compatibles con descompresión, mientras que el tercero continúa internado en observación.