Muerte en la calle Corrientes: un hombre atacó a una turista brasileña y la mató de una trompada

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco había llegado a la Argentina para visitar a su hija que estudia medicina. La mujer falleció tras sufrir un grave traumatismo en la cabeza por una violenta agresión.

La mujer fue agredida en la calle y murió al otro día por el fuerte golpe en la cabeza

Una turista brasileña fue brutalmente atacada por un hombre en plena avenida Corrientes y murió tras recibir un fuerte golpe. La víctima, de 69 años, había viajado a Argentina para visitar a su hija que estudiaba medicina en la UBA.

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.
Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

El trágico hecho ocurrió el jueves pasado, cuando Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco estaba yendo a cambiar dinero, pero en las intercepciones de calle Corrientes y Agüero, un hombre la golpeó sin motivo aparente, provocando que cayera al piso y sufriera un fuerte golpe en el cráneo.

Si bien fue trasladada por el SAME a un hospital porteño, la turista llegó con vida, pero murió al otro día por la gravedad de las lesiones. “El asesino la atacó por placer. Se trata de un paciente psiquiátrico”, informó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

El agresor, que fue detenido unas cuadras después, cerca de la zona del Shopping Abasto tras agredir a otra víctima, cuenta con 20 antecedentes por delitos graves: robos, lesiones, desorden en la vía pública e internaciones en, entre otros hospitales, en el Borda, por desórdenes psiquiátricos.

Quedó acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Caputo y fue trasladado al hospital Borda.

Turista brasileña

Maria Vilma, de 69 años, había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que cursa la carrera de medicina en la UBA. Según contaron familiares a medios brasileños, la mujer solía pasar cerca de la mitad del año en la Argentina para estar con su hija.

Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente de Goiânia, la turista trabajó durante 20 años al servicio público. Se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez y compañerismo.

El dolor de la hija de la turista brasileña: “Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo”

Ahora, la familia de Maria Vilma busca repatriar sus restos para poder despedirla en Brasil. Estoy tratando de sacar fuerzas de donde no tengo para seguir todo este trámite, que es mucha burocracia, mucho sufrimiento, dolor angustia”, explicó Carolina Bizinoto, hija de la víctima.

“Lo único que quiero es llevar a mi mamá en Brasil porque quiero un entierro digno”, indicó en diálogo con C5N. Haciendo referencia al hecho puntual, la estudiante de medicina reveló que se enteró luego de recibir un mensaje de un oficial: “Estaba en mi casa estudiando cuando me llamó que estaba en el hospital con mi mamá. Cuando llegué la vi, y a la noche falleció”.

“Lo primero que hice fue preguntar qué pasó y me dijeron que un hombre la golpeó y cuando pregunté qué fue lo que la motivó me dijeron que no había motivación alguna, pero después me enteré los problemas psiquiátricos”, sostuvo.

Por último, Carolina aseguró que tenía una relación “perfecta” con su madre: “Era mi mejor amiga, teníamos una relación maravillosa”.

