Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Israel Katz, ministro de Israelí, destacó igualmente los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para contener la crisis. Del otro lado, las autoridades persas redoblaron las amenazas contra Donald Trump.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país analiza la posibilidad de lanzar nuevos ataques “en el corto plazo” contra Irán, con el objetivo de neutralizar lo que definió como “amenazas existenciales”.

Trump y Putin mantuvieron una charla que puede ser clave para las guerras en Irán y Ucrania

Según Katz, la prioridad del gobierno israelí es garantizar la seguridad nacional frente a los riesgos que, consideran, representa Irán. En ese sentido, dejó abierta la puerta a una acción militar inminente, aunque evitó precisar plazos o detalles operativos.

A pesar del tono firme, el funcionario también señaló que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para contener la crisis. Sin embargo, dejó en claro que esa vía no excluye la posibilidad de actuar unilateralmente si lo consideran necesario.

En paralelo, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei , reapareció públicamente con un mensaje televisado que buscó despejar rumores sobre su estado de salud y, al mismo tiempo, redobló las amenazas contra EEUU y advirtió que Irán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles"

A través de la televisión estatal, Khamenei buscó transmitir fortaleza en un contexto marcado por versiones que indicaban que se encontraba gravemente herido. Lejos de eso, el líder iraní aprovechó su aparición para enviar un mensaje tanto para los aliados como para el plano internacional.

“90 millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades […] nucleares y de misiles como activos nacionales y las protegerán”, afirmó.

La embajada de Estados Unidos en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

El sistema de defensa antiaérea de la Embajada de Estados Unidos en Irak interceptó y derribó un dron no identificado, informó una fuente de seguridad.

La fuente, perteneciente al Ministerio del Interior iraquí, indicó a la agencia de noticias Xinhua que la embajada detectó el objeto, activó su sistema de defensa C-RAM y logró destruirlo Zona Verde de Bagdad.

Al mismo tiempo, informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales que reportar tras la intercepción. Este es el primer ataque contra la Embajada de Estados Unidos desde que se logró el 8 de abril un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

La embajada fue objeto frecuente de ataques con drones y cohetes desde que comenzaron las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán el 28 de febrero.

Donald Trump publicó otro amenazante mensaje contra Irán

Pese a que se decretaron un acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escribir un amenazante mensaje contra Irán.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo”, traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.