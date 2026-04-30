30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Israel Katz, ministro de Israelí, destacó igualmente los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para contener la crisis. Del otro lado, las autoridades persas redoblaron las amenazas contra Donald Trump.

Por
Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Redes sociales

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país analiza la posibilidad de lanzar nuevos ataques “en el corto plazo” contra Irán, con el objetivo de neutralizar lo que definió como “amenazas existenciales”.

Vladímir Putin y Donald Trump tuvieron una llamada de más de una hora en la que hablaron de los conflictos bélicos que atraviesan sus países.
Te puede interesar:

Trump y Putin mantuvieron una charla que puede ser clave para las guerras en Irán y Ucrania

Según Katz, la prioridad del gobierno israelí es garantizar la seguridad nacional frente a los riesgos que, consideran, representa Irán. En ese sentido, dejó abierta la puerta a una acción militar inminente, aunque evitó precisar plazos o detalles operativos.

A pesar del tono firme, el funcionario también señaló que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para contener la crisis. Sin embargo, dejó en claro que esa vía no excluye la posibilidad de actuar unilateralmente si lo consideran necesario.

En paralelo, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció públicamente con un mensaje televisado que buscó despejar rumores sobre su estado de salud y, al mismo tiempo, redobló las amenazas contra EEUU y advirtió que Irán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles"

A través de la televisión estatal, Khamenei buscó transmitir fortaleza en un contexto marcado por versiones que indicaban que se encontraba gravemente herido. Lejos de eso, el líder iraní aprovechó su aparición para enviar un mensaje tanto para los aliados como para el plano internacional.

“90 millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades […] nucleares y de misiles como activos nacionales y las protegerán”, afirmó.

La embajada de Estados Unidos en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

El sistema de defensa antiaérea de la Embajada de Estados Unidos en Irak interceptó y derribó un dron no identificado, informó una fuente de seguridad.

La fuente, perteneciente al Ministerio del Interior iraquí, indicó a la agencia de noticias Xinhua que la embajada detectó el objeto, activó su sistema de defensa C-RAM y logró destruirlo Zona Verde de Bagdad.

Al mismo tiempo, informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales que reportar tras la intercepción. Este es el primer ataque contra la Embajada de Estados Unidos desde que se logró el 8 de abril un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

La embajada fue objeto frecuente de ataques con drones y cohetes desde que comenzaron las hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán el 28 de febrero.

Donald Trump publicó otro amenazante mensaje contra Irán

Pese a que se decretaron un acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escribir un amenazante mensaje contra Irán.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario publicó una amenazante imagen generada con IA. “No logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.

En la foto se lo ve con un fusil en la mano, traje, anteojos negros, con un fondo lleno de explosiones junto a la frase “No more Mr. Nice guy” (“No más Sr. Buen Tipo”, traducida en español), una frase dejando en claro que todo este tiempo ha sido paciente y eso se acabará.

Donald Trump

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario estadounidense sube la apuesta en plena tensión con Irán. 

Trump recrudece el bloqueo contra Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

Por el conflicto en Medio Oriente, el petróleo volvió a subir y roza los u$s110

La sede diplomática de EEUU.

La embajada de EEUU en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

Para Trump Irán no es capaz de organizarse, no saben cómo firmar un acurdo no nuclear

Trump publicó un amenazante mensaje a Irán: "No más, señor bueno"

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

El Banco Mundial alerta sobre la peor crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente

Emiratos Árabes Unidos dejará la OPEP sin consultar a Arabia Saudita.

Revés en la OPEP: Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona el bloque petrolero en medio de la crisis energética

Rating Cero

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

últimas noticias

Javier Milei arribó al portaaviones cerca de las 10 de la mañana. 

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar Argentino

Hace 8 minutos
Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Hace 21 minutos
Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur.

Es una de la ciudades más destacadas de Córdoba y puede ser una gran opción para ir en otoño

Hace 26 minutos
La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

Escapadas a pueblos: está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente este fin de semana

Hace 27 minutos
Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Hace 30 minutos