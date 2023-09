Muerte de Huguito Flores: declaró el chofer del camión involucrado y se pedirá su excarcelación

Luego, se refirió a las condiciones del camión y expresó que tenía una luz de la parte trasera izquierda y que funcionaban ambas luces delanteras. Por su parte, el abogado de Flores, Eduardo Chávez, adelantó, en diálogo con Télam, que pedirá la "excarcelación" del conductor y que su pedido se basa en que la acusación de homicidio culposo y lesiones culposas lo habilita a realizarlo.

El letrado también explicó que el pedido de excarcelación se funda en que Roldán vive en la localidad de Garza, por lo que no existe peligro de fuga, además de que en el accidente no escapó, el examen de alcoholemia dio negativo y no posee antecedentes.

Cómo sigue la salud de Catalina, hija de Huguito Flores

El Centro Provincial de Salud Infantil dio a conocer el nuevo parte médico de Catalina, hija de Huguito Flores y única sobreviviente del accidente. "La menor de 2 años y 11 meses de edad, tiene un diagnóstico de politraumatismo, con traumatismo encéfalo craneal grave, por accidente de tránsito", se detalló en el informe, según la agencia mencionada.

Luego, sobre su estado general, se precisó que "se mantiene clínicamente estable, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de drogas inotrópicas".

También se agregó que la niña "no presenta signos de hipertensión endocraneal" y que "recibe alimentación por sonda nasogástrica con buena tolerancia".