Misterio y muerte en Once: apuñalaron a un hombre en plena vía pública El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes: los investigadores buscan información en las cámaras de seguridad de la zona. Por Agregar C5N en









Un hombre de 29 años fue apuñalado.

Un brutal homicidio sacude al barrio porteño de San Cristóbal tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 29 años durante la madrugada de este viernes en la vía pública. La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca, y ahora los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

El hallazgo ocurrió en la esquina de Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino se comunicara con el 911 al advertir la presencia de una persona tendida sobre el asfalto. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima gravemente herida y solicitaron asistencia médica de urgencia.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron que el joven ya había fallecido como consecuencia de las lesiones cortopunzantes que había sufrido.

La escena con la que se encontraron los investigadores resultó impactante. Sobre la calzada y la senda peatonal podían observarse numerosas manchas de sangre que se extendían varios metros, un indicio que hace presumir que la víctima intentó desplazarse o pedir ayuda tras ser atacada antes de caer definitivamente en el lugar donde fue encontrada.

Muerte y misterio en Once: las teorías que manejan los investigadores A partir de esa evidencia, una de las hipótesis es que la agresión, producto de una pelea, se haya producido a pocos metros del punto donde apareció el cuerpo. Por ese motivo, los peritos realizaron un minucioso relevamiento en toda la zona en busca de rastros que permitan determinar el recorrido realizado por la víctima en sus últimos minutos de vida.

Durante la mañana, personal de la Policía Científica trabajó en el levantamiento de pruebas y en la búsqueda del arma utilizada en el ataque, que hasta el momento no fue encontrada. Los investigadores también analizan cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones para reconstruir la secuencia del hecho, establecer si hubo testigos y determinar si la víctima mantuvo algún tipo de enfrentamiento previo con su agresor. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, que ordenó las primeras medidas de prueba y espera los resultados de las pericias forenses para avanzar en la investigación.