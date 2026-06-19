19 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Misterio y muerte en Once: apuñalaron a un hombre en plena vía pública

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes: los investigadores buscan información en las cámaras de seguridad de la zona.

Por

Un hombre de 29 años fue apuñalado.

Un brutal homicidio sacude al barrio porteño de San Cristóbal tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 29 años durante la madrugada de este viernes en la vía pública. La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca, y ahora los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

Te puede interesar:

Video: una mujer evitó el robo de su moto al darle una descarga eléctrica al ladrón

El hallazgo ocurrió en la esquina de Estados Unidos y Pichincha, luego de que un vecino se comunicara con el 911 al advertir la presencia de una persona tendida sobre el asfalto. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima gravemente herida y solicitaron asistencia médica de urgencia.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron que el joven ya había fallecido como consecuencia de las lesiones cortopunzantes que había sufrido.

La escena con la que se encontraron los investigadores resultó impactante. Sobre la calzada y la senda peatonal podían observarse numerosas manchas de sangre que se extendían varios metros, un indicio que hace presumir que la víctima intentó desplazarse o pedir ayuda tras ser atacada antes de caer definitivamente en el lugar donde fue encontrada.

Muerte y misterio en Once: las teorías que manejan los investigadores

A partir de esa evidencia, una de las hipótesis es que la agresión, producto de una pelea, se haya producido a pocos metros del punto donde apareció el cuerpo. Por ese motivo, los peritos realizaron un minucioso relevamiento en toda la zona en busca de rastros que permitan determinar el recorrido realizado por la víctima en sus últimos minutos de vida.

Durante la mañana, personal de la Policía Científica trabajó en el levantamiento de pruebas y en la búsqueda del arma utilizada en el ataque, que hasta el momento no fue encontrada.

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones para reconstruir la secuencia del hecho, establecer si hubo testigos y determinar si la víctima mantuvo algún tipo de enfrentamiento previo con su agresor.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, que ordenó las primeras medidas de prueba y espera los resultados de las pericias forenses para avanzar en la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Renault Sandero en el que viajaba María Lucila Pagani.

Tragedia en Córdoba: cargaba su celular en el auto, explotó y murió por las quemaduras

Femicidio de Agostina Vega: Fassetta declaró que es inocente y se descompuso antes de terminar de declarar

Femicidio de Agostina: Fassetta se descompuso tras asegurar que es inocente

Daniel Oscar Quinteros le hizo una promesa al santo pagano. 

Conmoción en Santiago del Estero: falleció el hombre que levantó la escultura de San La Muerte

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

play

Intento de robo en Lanús: balearon a un repartidor de pizzas de 60 años

Los nenes de 4 y 10 años murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Crimen en Rosario: revelan qué decía la carta del padre que mató a sus hijos

Rating Cero

El programa propone una mirada federal y cercana.

Franco Bagnato llega a los fines de semana de Radio 10 con "Buen día Argentina"

Flor Peña pidió disculpas y habló con la mamá de Messi. 

La drástica decisión de Flor Peña tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi

Habló Occhiato tras la polémica.

El escueto descargo de Occhiato en Luzu TV tras la polémica con Flor Peña

Rutina especial: así fue la increíble transformación de Jennifer Lopez a sus 56 años

Rutina especial: así fue la increíble transformación de Jennifer Lopez a sus 56 años

El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

Confirmado: la decisión de Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

Nico Occhiato rompió el silencio.

Occhiato intentó minimizar el escándalo por la fake news de Flor Peña: "Son errores humanos..."

últimas noticias

El programa propone una mirada federal y cercana.

Franco Bagnato llega a los fines de semana de Radio 10 con "Buen día Argentina"

Hace 14 minutos
El aguinaldo se destinará principalmente al pago de deudas.

Aguinaldo 2026: la mayor parte de los asalariados lo destinará principalmente al pago de deudas

Hace 24 minutos
Argentina alcanzó los mayores niveles mensuales de exportaciones y superávit comercial energético

Balanza energética récord: mayo cerró con un superávit comercial de u$s1.543 millones

Hace 27 minutos
El SAC se liquida en dos cuotas anuales.

Esto es lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el aguinaldo de junio 2026

Hace 29 minutos
Se acerca la fecha de cobro de la primera cuota del SAC. 

Una por una, las mejores formas de hacer rendir el aguinaldo 2026

Hace 30 minutos