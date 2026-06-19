Se aprobó un nuevo aumento para las prestaciones básicas de discapacidad y un plus para la Patagonia

El Gobierno nacional aprobó una nueva actualización para las prestaciones básicas de discapacidad y un plus para la Patagonia a partir del mes de junio del 2,1% "calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2026".
La medida fue publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1297/2026 y lleva la firma del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.
Además, en las páginas publicadas remarcaron que se reconoce "un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica".
Por ende, con la actualización vigente el centro de día con jornada doble pasará a $1.058.791,92 y el jornada simple será de $563.272,78. Mientras que los centros educativos terapéuticos recibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble y $649.532,62 jornada simple.
- Terapias de estimulación temprana $399.052,42
- Rehabilitación de tipo módulo integral intensivo $173.795,66
- Hospitalización de día por jornada simple $624.939,96
Viajes gratis para las personas con discapacidad: largas filas para vincular el CUD con la SUBE
Desde la madrugada, decenas de personas con discapacidad y familiares se acercaron a distintas oficinas de ANSES para realizar el trámite de vinculación entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la tarjeta SUBE, en medio de una fuerte confusión sobre los requisitos para acceder al transporte público gratuito.
Las filas comenzaron a formarse alrededor de las 4 de la mañana, varias horas antes de la apertura de las oficinas. La preocupación de los usuarios radica en las versiones contradictorias que circularon durante los últimos días respecto de la validez del CUD para viajar sin necesidad de tener asociada una tarjeta SUBE.
Según denunciaron los propios afectados, la falta de información clara generó incertidumbre e incluso situaciones incómodas arriba de los colectivos. Mientras algunos organismos informaban que el Certificado Único de Discapacidad seguía siendo suficiente para acceder al beneficio, varios pasajeros aseguraron haber sido cuestionados o directamente obligados a descender de las unidades por no contar con la tarjeta SUBE vinculada.