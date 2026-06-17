El costo de la construcción aumentó 2,7% en mayo y acumula una inflación de 12,8% en cinco meses

La variación estuvo impulsada por los "Gastos generales", que aumentaron 4% mientras que "Materiales" subió 1,6% y "Mano de obra", 3,5%. La inflación del sector había saltado a 3,1% en abril, así que este mes se desaceleró.

El costo de la construcción cayó de 3,1% a 2,7%.

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a mayo registró una suba de 2,7% respecto de abril , mes en el que había aumentado 3,1%. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,6% en el capítulo "Materiales", 3,5% en "Mano de obra" y 4,0% en "Gastos generales".

La inflación mayorista subió 2,5% en mayo y acumula un alza de 14,4% en lo que va de 2026

En esta última categoría, lo que disparó el aumento fueron los alquileres de volquetes (11%), camionetas (5%), camiones volcadores (3,5%) y pala excavadora (3%) , principalmente. Mientras que en "Materiales", la variación estuvo impulsada por la suba de "Productos plásticos" (6,5%), "Productos aislantes" (4,2%) y "Ladrillos y otros productos cerámicos" (2,7%).

En cuanto a la "Mano de obra", el incremento de sueldo a asalariados (3,8%) fue mayor al percibido por subcontratados (1,9%).

En cuanto a ítems de obra , respecto al mes anterior, se registran los mayores aumentos en “Movimiento de tierra” (5,6%) , “Otros trabajos y gastos” (3,9%) y “Albañilería” (3,3%), y las menores variaciones en “Instalación sanitaria y contraincendios (1,1%), “Ascensores” (-0,2%) y “Vidrios” (-0,4%).

El costo de la construcción cayó de 3,1% en abril a 2,7% en mayo.

La industria incrementó el uso de su capacidad instalada 1,3 puntos porcentuales en abril de este año, en comparación con el mismo mes de 2025, y utilizó el 59,9% de la misma.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y productos alimenticios y bebidas (60,4%).

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La industria utilizó 59,9% de su capacidad instalada durante abril de 2026https://t.co/fBqzDYYRbL pic.twitter.com/vrbDdGWaYk — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 16, 2026

En abril de 2026, respecto al mismo mes de 2025, la principal incidencia positiva se observa en la elaboración de sustancias y productos químicos, que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, superior al del mismo mes del año anterior (59,0%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son la edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), productos del tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%), productos de caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%).