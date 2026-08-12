"Ellas son Tango" regresó al Teatro Astral: un homenaje a las mujeres que transformaron el género Bajo la dirección de Andrea Ghidone, la obra recorre la historia de Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves con un elenco estelar y más de 20 artistas en escena. Agregar C5N en









Ellas son tango propone un potente despliegue de actores, músicos y bailarines. Tommy Pashkus Agencia

Ellas son Tango, éxito de la Avenida Corrientes, vuelve a la cartelera porteña con una propuesta emocionante que rinde tributo a las grandes figuras femeninas de la música popular rioplatense. Se presenta en el Teatro Astral con un elenco estelar y más de 20 artistas en escena.

Creada a partir de una idea de Andrea Ghidone y desarrollada junto a destacados referentes del género, la obra invita al público a recorrer las raíces del tango desde un enfoque contemporáneo. La trama transcurre en la atmósfera íntima de un bar, donde el camarero, interpretado por Roberto Antier, evoca cada noche en sus sueños la memoria y la impronta de las mujeres que marcaron el compás y cambiaron la historia de la música ciudadana para siempre.

La puesta recorre la historia de Tita Merello, interpretada por Natalia Cociuffo; Libertad Lamarque, por Marisol Otero; María Nieves, por Andrea Ghidone; y Nelly Omar por Vane Butera.

Tommy Pashkus Agencia Bajo la dirección de Ghidone, la propuesta las muestra vivas, complejas y decididas, recuperando no sólo sus aportes artísticos sino también su capacidad de desafiar límites en un ambiente que durante décadas no les dio el protagonismo que merecían.

Así, la obra combina el despliegue actoral con la fuerza del tango en vivo, acompañada por la orquesta del Quinteto del Ángel y un cuerpo de baile que completa una experiencia estética y sonora de alto nivel artístico.

Un espectáculo que invita a sentir y conectar con las raíces y orígenes más profundos, y recorrer la historia de la música rioplatense desde una mirada femenina y contemporánea. El Quinteto del Ángel marca el compás de Ellas son tango. Tommy Pashkus Agencia Ellas son tango en calle Corrientes: horarios, días y cómo conseguir las entradas Teatro: Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Funciones: de jueves a domingos a las 20

de jueves a domingos a las 20 Desde el 7 de agosto hasta el 13 de septiembre

Las entradas, entre $40 mil y $60 mil, se obtienen en la plataforma Plateanet Natalia Cociuffo se destaca como Tita Merello. Tommy Pashkus Agencia Las reseñas de la primera temporada de "Ellas son tango" La consagrada conductora, modelo y actriz Mirtha Legrand consideró que se trataba de “un espectáculo bellísimo, ejecutado con elegancia y un nivel artístico que conmueve”. La actriz y escritora Carolina Papaleo subrayó la potencia del homenaje como “una puesta impecable y llena de fuerza femenina”. El periodista Marcelo Polino definió la obra como “un show de primer nivel”. La actriz y comediante Carmen Barbieri destacó la "entrega" del elenco y la cantante Patricia Sosa celebró la calidad musical y vocal.