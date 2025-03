Misterio en Floresta: manejaba a toda velocidad, chocó contra el Hospital Israelita y se dio a la fuga

Debido al fuerte impacto, el vehículo destruyó una de las rejas y la pared de ladrillos del centro médico ubicado en Avenida Gaona y Terrada. Hasta el momento no fue identificado el conductor del auto, que cuenta con 17 multas de tránsito.

El auto no tenía pedido de captura por lo que se presume que no fue robado.

