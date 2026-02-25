La apertura de sesiones expone la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: hay dudas por el protocolo

Las normas establecen que el evento es responsabilidad de la vicepresidenta, pero el Gobierno la desplazó y delegó la organización en la secretaria privada de Karina Milei. El vínculo entre ambos funcionarios estaría roto.

Mientras espera los debates de este jueves y viernes en el Senado, los últimos del período de extraordinarias, el oficialismo ya trabaja en la apertura de sesiones que el presidente Javier Milei encabezará este domingo 1 de marzo. La Casa Rosada y sus representantes en el Congreso se reunieron el martes y acordaron replicar sin modificaciones el protocolo del año pasado, lo que expone la interna dentro del Ejecutivo: si bien los papeles indican que la encargada de organizar el acto es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el Gobierno la desplazó de este rol.

De acuerdo a la información obtenida por el periodista de C5N Ezequiel Rudman, la apertura de las sesiones ordinarias estará supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de Karina Milei. Esto significa que la organización del evento no estará a cargo de Villarruel, a pesar de que habitualmente se encarga la Vicepresidencia en conjunto con la Casa Militar.

Hace un año, en la apertura de sesiones 2025, Milei y Villarruel intercambiaron un frío saludo protocolar y, ya adentro del Congreso, un cruce cuando la vicepresidenta quiso dar por concluido el acto cuando el mandatario aún no había finalizado su discurso. "No te apures, no terminé", la frenó cortante el jefe de Estado. La relación no mejoró en los últimos meses y, según indicó Rudman, el vínculo entre ambos funcionarios está roto: Villarruel no es convocada a las reuniones de gabinete ni de la mesa política.

La apertura de sesiones llega en un momento muy público de la interna. El viernes pasado, tras el cierre de Fate, la vicepresidenta cuestionó la política de liberación de importaciones impulsada por Milei . "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno", señaló en su cuenta de X al defender los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump en Estados Unidos, anulados por la Corte Suprema estadounidense.

Tres días después, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a tensar la relación y dejó en claro que Villarruel no integra el núcleo de decisiones del Ejecutivo . "Ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor, como cualquier argentino", sostuvo en Radio Rivadavia respecto a una eventual candidatura de la vice en 2027. "Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo", concluyó.

Según informó Rudman, Milei tiene previsto llegar al Congreso hacia las 21 del próximo domingo. Allí será recibido por Villarruel en las escalinatas, quien luego lo acompañará en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados, donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa. Después del acto, el Presidente tiene previsto cenar en Olivos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza: la vicepresidenta no fue invitada.

El Gobierno confirmó el horario del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

El Gobierno confirmó este miércoles que el discurso de Javier Milei en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso del domingo 1° de marzo será a las 21. La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma, el mandatario pronunciará su mensaje ante la totalidad de los miembros del Congreso reunidos en el recinto de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional para el inicio del nuevo período parlamentario. Será la tercera vez que Milei inaugure las sesiones ordinarias desde que asumió la Presidencia.

La oficialización del horario se produce tras el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas durante el verano, en las que el Ejecutivo impulsó un paquete de iniciativas clave. Entre los proyectos que avanzaron en el Congreso se encuentran el Presupuesto, la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, debates que marcaron la agenda legislativa de los últimos meses.

La publicación del decreto aporta certidumbre institucional sobre la organización de la ceremonia, que se realizará con transmisión oficial y la presencia de diputados, senadores y autoridades del Poder Ejecutivo. En ese marco, se espera que el Presidente exponga los principales lineamientos de gestión y las prioridades legislativas para el año en curso.