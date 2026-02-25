IR A
IR A

El ex de Zoe Bogach entró a Gran Hermano y ella lo destrozó: "Es un psicópata"

La influencer se mostró muy molesta tras el ingreso de Manuel Ibero al reality de Telefe. Además de enviarle una carta documento, reveló detalles sobre lo difícil que fue la relación con un "manipulador".

Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero

Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero, su expareja, para que no la nombre en Gran Hermano. 

Redes Sociales

El debut de Gran Hermano Generación Dorada desató el primer escándalo mediático por el ingreso de Manuel Ibero a la competencia. Zoe Bogach, exparticipante del ciclo y antigua pareja del jugador, rompió el silencio con declaraciones explosivas: definió al nuevo hermanito como un "hombre oscuro" y un "psicópata".

El locutor habló de su historia de amor con el jugador de GH.
Te puede interesar:

"No estoy preparado": el emotivo mensaje de Lizardo Ponce tras el ingreso de su novio a Gran Hermano

Según relató la joven, ella ya sabía desde hace varios meses que iba a entrar a la casa y no le cayó bien. "¿Entendés que es un manipulador psicópata?", expresó la influencer frente a las cámaras de Intrusos, programa que conduce Rodrigo Lussich. Bogach aseguró que, en los primeros intercambios dentro del reality, su exnovio distorsionó los motivos de su separación.

Embed - El conflicto de Zoe Bogach con su expareja

La mediática confesó que sufrió consecuencias físicas y psicológicas graves por el maltrato recibido durante el noviazgo. "¡Yo literalmente bajé 10 kilos! Estuve una semana entera en cama llorando, con ataques de pánico", detalló con angustia. También confirmó el envío de una notificación legal para impedir que Manuel la nombre dentro del programa.

Zoe recordó la contradicción de Ibero, quien siempre manifestó rechazo por la exposición pública y las cámaras de televisión. La influencer aseguró que su ex juraba "que no le gustaba ir a programas, que nunca lo había hecho", y resignada cerró: "La verdad que no entiendo". Ahora, ella espera una oportunidad para entrar y confrontar al participante de manera directa.

El veredicto de las redes: odiados e intocables

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorara generó una respuesta inmediata en las plataformas digitales tras el ingreso de los primeros 18 participantes. Una encuesta realizada por la cuenta Tronk en Instagram reveló que Manuel Ibero integra la lista de los jugadores con mayor imagen negativa. El público castigó al joven junto a otros nombres como Daniela, Pincoya y Carmiña.

gran hermano GH

En contraste, figuras como Tomás Riguera y Nicolás Sícaro encabezan las preferencias de los usuarios por su carisma inicial. Lolo, la hermana de Julieta Poggio, también se posiciona como una de las favoritas de esta temporada. El clima de tensión externa parece influir directamente en el destino de los nuevos habitantes de la casa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano por la muerte de su padre.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

Divina Gloria tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
play

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.
play

Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

Andrea del Boca y Eduardo Carrera.

La hija de Andrea del Boca se sinceró sobre el ship con Eduardo Carrera: "Es el tipo de hombre que..."

últimas noticias

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Hace 14 minutos
El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE

Hace 20 minutos
Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

Hace 24 minutos
Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

Hace 49 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 25 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3860 del miércoles 25 de febrero de 2026

Hace 54 minutos