El ex de Zoe Bogach entró a Gran Hermano y ella lo destrozó: "Es un psicópata" La influencer se mostró muy molesta tras el ingreso de Manuel Ibero al reality de Telefe. Además de enviarle una carta documento, reveló detalles sobre lo difícil que fue la relación con un "manipulador". + Seguir en







Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero, su expareja, para que no la nombre en Gran Hermano. Redes Sociales

El debut de Gran Hermano Generación Dorada desató el primer escándalo mediático por el ingreso de Manuel Ibero a la competencia. Zoe Bogach, exparticipante del ciclo y antigua pareja del jugador, rompió el silencio con declaraciones explosivas: definió al nuevo hermanito como un "hombre oscuro" y un "psicópata".

Según relató la joven, ella ya sabía desde hace varios meses que iba a entrar a la casa y no le cayó bien. "¿Entendés que es un manipulador psicópata?", expresó la influencer frente a las cámaras de Intrusos, programa que conduce Rodrigo Lussich. Bogach aseguró que, en los primeros intercambios dentro del reality, su exnovio distorsionó los motivos de su separación.

Embed - El conflicto de Zoe Bogach con su expareja La mediática confesó que sufrió consecuencias físicas y psicológicas graves por el maltrato recibido durante el noviazgo. "¡Yo literalmente bajé 10 kilos! Estuve una semana entera en cama llorando, con ataques de pánico", detalló con angustia. También confirmó el envío de una notificación legal para impedir que Manuel la nombre dentro del programa.

Zoe recordó la contradicción de Ibero, quien siempre manifestó rechazo por la exposición pública y las cámaras de televisión. La influencer aseguró que su ex juraba "que no le gustaba ir a programas, que nunca lo había hecho", y resignada cerró: "La verdad que no entiendo". Ahora, ella espera una oportunidad para entrar y confrontar al participante de manera directa.

El veredicto de las redes: odiados e intocables La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorara generó una respuesta inmediata en las plataformas digitales tras el ingreso de los primeros 18 participantes. Una encuesta realizada por la cuenta Tronk en Instagram reveló que Manuel Ibero integra la lista de los jugadores con mayor imagen negativa. El público castigó al joven junto a otros nombres como Daniela, Pincoya y Carmiña.

gran hermano GH En contraste, figuras como Tomás Riguera y Nicolás Sícaro encabezan las preferencias de los usuarios por su carisma inicial. Lolo, la hermana de Julieta Poggio, también se posiciona como una de las favoritas de esta temporada. El clima de tensión externa parece influir directamente en el destino de los nuevos habitantes de la casa.