Ivana Icardi cuestionó la versión de la abogada Ana Rosenfeld sobre una vivienda regalada a su padre de parte de la conductora de MasterChef Celebrity. "La plata era de mi hermano", aseguró.

La hermana de Mauro Icardi contó su versión sobre la compra de la casa de su padre luego de que la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, la adjudicara a un regalo de la conductora de MasterChef Celebrity . "Antes de entrar a Gran Hermano me dijo: '¿Querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa?'", reveló Ivana en X.

"No fue un acto de generosidad, fue una limpieza de imagen", definió la hija de Juan Carlos Icardi, quien calificó la compra de la vivienda como "un acto premeditado" y enumeró que la casa, "los dientes y la camioneta" se debieron a su ingreso en Gran Hermano 2016.

la casa a mi papá, los dientes y la camioneta fue porque textualmente antes de entrar a GH me dijo: “¿qué querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa? Fíjense si no coinciden las fechas(2016). Mi papá ya llevaba 3 años en Argentina

La hermana del futbolista del Galatasaray sentenció: "Para mí, ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona, no regalar y ponerlo a tu nombre". A una usuaria que le señaló que, sin importar el motivo, ni siquiera Mauro le había comprado una casa a su padre, Ivana le remarcó: "La plata era de mi hermano".

Al ser consultada por otra usuaria sobre qué había hecho ella por su padre, la hermana del jugador de fútbol aclaró: "Yo trabajo para mi hija, no para mi padre". "El día que me sobre o que me llegue un millonario, podré ser generosa. Por ahora no es el caso", concluyó en X.

para mí ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona… no “regalar” y ponerlo a tu nombre, para hacer eso mejor no hagas nada… pero repito… no fue un acto de generosidad. Fue una limpieza de imagen

No es la primera vez que la excuñada de Wanda Nara la cruza en redes sociales. Para el cumpleaños de su sobrina Isabella, la influencer felicitó a la niña por Instagram y deslizó, en referencia a la exesposa de su hermano: "Hay madres que solo paren".

"Entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madres, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Esas madres, a las que se las llama narcisistas, raramente cambian", había apuntado en la publicación.

La versión de Ana Rosenfeld sobre la compra de Wanda Nara

Rosenfeld había revelado que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda", lo que suma una nueva complicación a la ya de por sí caótica separación de ambos famosos. "Wanda la compró porque el señor no tenía casa", había detallado la representante legal, y agregó: "Porque Wanda dijo: 'Yo se la voy a comprar, yo no voy a permitir que tu papá no tenga una casa propia'".

"¿Por qué no la puso a nombre del señor?", le había reprochado la panelista Karina Iavícoli, y la abogada remarcó que ese es un pedido de Juan Carlos Icardi que debe resolverse ahora. "La mitad es de Mauro y él tiene que firmar; está de acuerdo en que sea solamente del papá. Pero se dice que Mauro no tiene ni el celular del papá", había deslizado Rosenfeld en LAM.