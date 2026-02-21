¿OVNIS en Córdoba? Un vecino contó lo que vio y se viralizó en redes sociales El inusual testimonio sorprendió a la comunidad del barrio Bajo Palermo. Por + Seguir en







¿OVNIS en Córdoba? El estremecedor testimonio de un vecino. Pexels

Un vecino del barrio Bajo Palermo, ubicado en la zona norte de la capital de Córdoba, contó que vio un OVNI de forma rectangular cuando se disponía a salir de su casa.

Según informó el medio Cadena 3, un objeto no identificado en el cielo llamó la atención de Antonio Bossa, un vecino cordobés que salió de su casa y notó algo inusual cerca de las 7 de la mañana.

En su relato, aseguró que vio "claramente un objeto en altura, como a la de un avión, pero sin alas", de color marrón claro, de forma rectangular que se movía por el cielo de este a oeste. A lo largo de la historia, la forma y los tamaños de los OVNIS fueron cambiando, en este caso, el testigo vio un objeto de forma rectangular, que puede tener similitudes con avistamientos pasados.

Formas de ovnis Infografía sobre los tipos de formas y tamaños que tienen los OVNIS según testigos de avistamientos. Bruce Sterling. Ante la presencia de este inquietante fenómeno, Antonio intentó capturar una imagen o video con su celular, pero el zoom del mismo no era suficiente como para registrarlo con claridad: "Lo vi como dos minutos", explicó.

El avistamientos de Objetos Voladores No Identificados suelen ser comunes, tanto en la provincia de Córdoba, como en el resto del país, aunque algunos suelen confundir satélites, aviones o drones con naves extraterrestres.

En los últimos días, creció a nivel mundial la atención sobre seres de otros mundos y material alienígena, después de las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Barak Obama y, recientemente ante el pedido de Donald Trump sobre la desclasificación de documentos que tengan que ver con el fenómeno.