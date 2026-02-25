La artista recordó su reciente encuentro con el puertorriqueño y resaltó el compañerismo del cantante, que hizo tres shows en River. En su provincia natal, aprovechó para denunciar el maltrato hacia su cultura.

Cazzu volvió a Jujuy para dar un show histórico y habló de todo en la previa, incluido el vínculo personal que mantiene con el músico puertorriqueño Bad Bunny. "La verdad que Benito es un tipazo", aseguró la cantante tras compartir escenario con él recientemente ante una multitud en el estadio de River Plate .

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

La vocalista remarcó la sencillez del artista internacional a pesar del paso del tiempo y el éxito masivo. "Él sigue siendo un chabón copado como lo fue siempre. Un pibe cercano, como nosotros", detalló sobre su breve reencuentro antes de salir a escena.

"Esas cosas no se ensayan", indicó la artista respecto al espectáculo en el que cantaron juntos ante 70.000 personas. "Yo probé sonido tempranito. Me escuché bien", aseguró la jujeña. Luego, salió al escenario junto al anfitrión centroamericano, Duki y Khea.

La intérprete de Latinaje volvió a Jujuy para reencontrarse con su público local y brindar un show histórico en un estadio tras su regreso a los escenarios. La cantante utilizó su paso por el programa Tapados de Laburo para reivindicar sus orígenes frente a la discriminación que sufren las provincias del norte argentino.

Embed - Cazzu habló de su vínculo con Bad Bunny: "Es un tipazo"

La artista destacó su orgullo por representar a su tierra en espacios de gran convocatoria internacional. "Para mí es un gran orgullo ser la primera jujeña en hacer un montón de cosas y, en mi corazón, la primera vez que toqué en un Gran Rex, yo era la primera jujeña", afirmó con emoción.

Sobre la discriminación, la trapera recordó experiencias personales negativas durante su juventud fuera de su hogar. "A mí me pasó, por ejemplo, en mi viaje de egresados, que yo descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte", confesó sobre aquel choque cultural.

Embed - Cazzu habló sobre la discriminación hacia las provincias del norte del país Infobae

Latinaje: dónde confluyen todos los géneros musicales que definen a Cazzu

En relación a su último trabajo discográfico, la joven explicó la búsqueda de un sonido más auténtico y despojado. "Creo que hemos construido ese momento de sinceridad con el público. Yo soy esto, yo canto así cuando no tengo autotune", manifestó sobre su nueva etapa.

Finalmente, Cazzu resaltó la importancia de apropiarse del folclore para crear una identidad musical propia y renovada. "Yo siento que tengo el derecho de crear mi folclore, de agarrar el folclore", sentenció sobre el proceso creativo que le permitió recuperar sus raíces más profundas.