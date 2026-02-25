25 de febrero de 2026 Inicio
Quini 6: los resultados del sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero de 2026

En un nuevo sorteo del Quini 6, dos ganadores en la modalidad La Segunda se llevaron $1.089.964.738,80, cada uno. Además, otra vez salió La Revancha.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 25 de febrero de 2026.

El sorteo 3.351 del Quini 6 de este miércoles 25 de febrero dejó otra vez dos millonarios. En la modalidad La Segunda hubo dos ganadores y cada uno se hizo acreedor de $1.089.964.738,80. Uno de los afortunados es de la ciudad de Pueblo Italiano, en Córdoba, y el otro de Andalgalá, en Catamarca.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 25 de febrero de 2026

Números ganadores: 03 - 09 - 10 - 23 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $7.939.381.637

5 aciertos: 19 ganadores. Premio: $1.768.029

4 aciertos: 1.175 ganadores. Premio: $8.576

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 25 de febrero de 2026

Números ganadores: 02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $1.089.964.738

5 aciertos: 188 ganadores. Premio: $178.683

4 aciertos: 5.547 ganadores. Premio: $3.000

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 25 de febrero de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $600.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 25 de febrero de 2026

Números ganadores: 06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $30.100.653

Pozo extra: resultado del miércoles 25 de febrero de 2026

Números ganadores: 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 40 - 42

Ganadores: 2.129 ganadores. Premio: $72.804

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.352 del Quini 6 se realizará el domingo 1º de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $10.300.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

