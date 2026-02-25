"No estoy preparado": el emotivo mensaje de Lizardo Ponce tras el ingreso de su novio a Gran Hermano

Lizardo Ponce contó detalles de su historia de amor junto a Franco Poggio, participante de Gran Hermano, quien se abrió sobre su orientación sexual en la casa más famosa del país. "No estoy preparado para ver como atacan a alguien que yo quiero tanto", confesó.
El locutor habló de su pareja, el modelo sanjuanino, que ya contó en la casa que es homosexual: "Tengo miedo de que sufra... Él tiene una personalidad muy tranquila", explicó.
El conductor tuvo una charla íntima con Yanina Latorre en SQP, en América, y reveló que están hace más de dos años juntos. "Franco apareció en un momento muy difícil. Me sentí querido de vuelta. Me sentí acompañado", destacó.
"Tenía mucho miedo de la gente, de hacer streaming y lo que me podían decir. A mí ya me dijeron de todo, estoy acostumbrado. Por eso yo le expliqué a él lo que puede pasarle. Pero ya es grande y va a saber defenderse", aseguró.
"Tengo tanta confianza en él, y tanto orgullo de él, que es muy respetuoso. Ayer empezó a atacarlo Carmiña, y fue directo a atacarlo por mí. Franco no se la siguió y estuvo bien", reflexionó Ponce, y concluyó: "No me imaginaba que iba a hablar tan pronto. Veo que tiene ganas de crecer como modelo. Es el más lindo de la casa y del mundo", fue su descripción.