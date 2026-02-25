IR A
IR A

"No estoy preparado": el emotivo mensaje de Lizardo Ponce tras el ingreso de su novio a Gran Hermano

El conductor reveló detalles de la intimidad de su relación con Franco Poggio, quien contó en la casa cómo fue "salir del closet". "Tengo miedo de que sufra", confesó.

El locutor habló de su historia de amor con el jugador de GH.

El locutor habló de su historia de amor con el jugador de GH.

Redes sociales

Lizardo Ponce contó detalles de su historia de amor junto a Franco Poggio, participante de Gran Hermano, quien se abrió sobre su orientación sexual en la casa más famosa del país. "No estoy preparado para ver como atacan a alguien que yo quiero tanto", confesó.

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
Te puede interesar:

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

El locutor habló de su pareja, el modelo sanjuanino, que ya contó en la casa que es homosexual: "Tengo miedo de que sufra... Él tiene una personalidad muy tranquila", explicó.

El conductor tuvo una charla íntima con Yanina Latorre en SQP, en América, y reveló que están hace más de dos años juntos. "Franco apareció en un momento muy difícil. Me sentí querido de vuelta. Me sentí acompañado", destacó.

Embed

"Tenía mucho miedo de la gente, de hacer streaming y lo que me podían decir. A mí ya me dijeron de todo, estoy acostumbrado. Por eso yo le expliqué a él lo que puede pasarle. Pero ya es grande y va a saber defenderse", aseguró.

"Tengo tanta confianza en él, y tanto orgullo de él, que es muy respetuoso. Ayer empezó a atacarlo Carmiña, y fue directo a atacarlo por mí. Franco no se la siguió y estuvo bien", reflexionó Ponce, y concluyó: "No me imaginaba que iba a hablar tan pronto. Veo que tiene ganas de crecer como modelo. Es el más lindo de la casa y del mundo", fue su descripción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero, su expareja, para que no la nombre en Gran Hermano. 

El ex de Zoe Bogach entró a Gran Hermano y ella lo destrozó: "Es un psicópata"

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano por la muerte de su padre.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

Divina Gloria tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
play

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.
play

Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

últimas noticias

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Hace 17 minutos
El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE

Hace 23 minutos
Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

Hace 27 minutos
Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

Hace 52 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 25 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3860 del miércoles 25 de febrero de 2026

Hace 57 minutos