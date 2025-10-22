22 de octubre de 2025 Inicio
Misterio en Chubut: hallaron un cuerpo envuelto en una frazada y atado con sogas

La Policía investiga la aparición de un cuerpo en los acantilados de Caras Talladas, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Rawson. Hasta el momento, no identificaron a la persona y solamente confirmaron que se trata de un hombre, cuyos restos presentan signos de violencia.

Al parecer se trataría de un hombre mayor de edad. 

Al parecer se trataría de un hombre mayor de edad. 

Imagen de archivo Google Maps.

Encontraron un cuerpo envuelto en una frazada y atado con sogas en la zona de Playa Magagna, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Rawson. Hasta el momento, no identificaron a la persona y solamente confirmaron que se trata de un hombre, cuyos restos presentan signos de violencia.

Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 
Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Según informaron las autoridades, unas personas que circulaban por la zona de Caras Talladas en Playa Magagna, encontraron el cuerpo en la orilla. Desde Canal 12 web detallaron que se encontraba maniatado, envuelto en una frazada y con un golpe en la cabeza.

La investigación está a cargo del Fiscal General Dr. Leonardo Cheuqueman, el jefe de la Comisaría de Playa Unión, Juan García habló con FM Chubut y brindó más información sobre el caso. Los restos fueron encontrados cerca de las 19:30 a 20:00 en la tarde/noche del martes 21 de octubre,"estaba tapado en un 80% por una tela tipo polar y tenía las extremidades inferiores y superiores atadas con una soga", explicó.

En el lugar se estableció con gran operativo con personal de bomberos, tras la recuperación, el jefe de la Comisaría señaló que "no había en la jurisdicción pedidos de paradero ni denuncias por personas desaparecidas". La autopsia se realizará durante la jornada del miércoles en la ciudad de Trelew.

Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

