Evitá estafas: qué debés hacer antes de conectarte a una red Wifi

Técnicas como el ataque de intermediario y las redes trampa, que permiten interceptar datos y contraseñas durante la navegación, muestran la importancia de adoptar medidas de seguridad.

Recomendaciones para conectarte al Wifi sin problemas.

  • Las redes WiFi públicas son prácticas pero inseguras, ya que suelen carecer de cifrado y permiten que atacantes intercepten datos sensibles.
  • Los cibercriminales pueden usar técnicas como “Man-in-the-Middle” para robar contraseñas, accesos y datos bancarios en redes abiertas.
  • Para reducir riesgos, se recomienda evitar operaciones sensibles y usar una VPN, que cifra el tráfico y dificulta la interceptación.
  • También es clave desactivar conexiones automáticas, verificar el nombre real de la red, mantener el dispositivo actualizado y cerrar sesión después de usarla.

Es una escena frecuente: en un aeropuerto, una cafetería o un centro comercial, muchas personas recurren a redes WiFi públicas ante la falta de conexión propia. Este acceso gratuito suele parecer una solución rápida para revisar correos, navegar o actualizar redes sociales. No obstante, detrás de esa comodidad existe un conjunto de riesgos que compromete tanto la seguridad personal como la privacidad de los datos.

Expertos en ciberseguridad advierten que las redes WiFi públicas poseen una estructura intrínsecamente insegura. El principal problema surge porque estas redes operan sin un cifrado sólido, lo que las vuelve un objetivo fácil para atacantes que buscan interceptar información. Un cibercriminal puede ubicarse en la misma red y aplicar técnicas como el ataque “Man-in-the-Middle” para capturar datos sensibles, incluidos accesos, contraseñas y datos bancarios, poniendo en riesgo la identidad digital del usuario.

Por esta razón, la aparente facilidad de conectarse a una red pública exige una actitud responsable y medidas de protección concretas. Cuando no existe otra opción, conviene evitar transacciones financieras, compras en línea o el ingreso a cuentas críticas. Una de las defensas más eficaces es el uso de una Red Privada Virtual (VPN), que cifra el tráfico y bloquea intentos de interceptación. Comprender estos riesgos y adoptar precauciones resulta clave para mantener una navegación segura en cualquier entorno.

Cuáles son los mejores consejos para conectarte a una red Wifi

Al momento de utilizar una red WiFi, especialmente si es pública, la prioridad debe ser la seguridad de la información personal. El consejo principal consiste en usar una Red Privada Virtual de confianza, que cifra el tráfico y crea un túnel seguro. Esta herramienta ofrece una protección esencial frente al robo de datos y contraseñas en conexiones abiertas.

El segundo consejo se basa en desactivar la función de compartir archivos y la conexión automática del dispositivo. Muchos equipos permiten estas opciones por defecto, lo que aumenta la exposición en redes abiertas. Deshabilitar estas funciones evita conexiones indeseadas y reduce el riesgo de ingresar a redes fraudulentas.

Un tercer paso importante es verificar siempre el nombre de la red antes de conectarse. Los ciberdelincuentes suelen crear redes falsas que imitan a las legítimas para atraer usuarios desprevenidos. Confirmar el nombre oficial con el personal del lugar disminuye la posibilidad de caer en una red maliciosa.

El cuarto consejo se relaciona con evitar actividades sensibles en redes públicas. Acceder a servicios bancarios, realizar compras o ingresar credenciales aumenta el riesgo de robo de información. Verificar que el sitio utilice el protocolo HTTPS brinda una capa adicional de protección, aunque limitada frente a una VPN.

Como quinto consejo, se recomienda mantener todo el software del dispositivo actualizado. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes y fortalecen la seguridad general. Complementar esta práctica con un firewall y un antivirus activo mejora la protección frente a actividades sospechosas.

El sexto consejo sugiere cerrar sesión en todas las cuentas después de usarlas y olvidar la red utilizada. El cierre de pestañas no garantiza la desconexión total del servicio, por lo que la sesión debe finalizarse correctamente. Olvidar la red impide reconexiones automáticas y asegura un mayor control sobre el uso de cada conexión.

