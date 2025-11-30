Italia: activistas propalestina destrozaron la redacción del diario La Stampa y dejaron amenazas Se trata de un grupo de manifestantes a favor de Palestina que irrumpieron en las oficinas del periódico en Turín. "Periodista, terrorista, sos el próximo de la lista", advirtieron. Por + Seguir en







El hecho se produjo en las oficinas del diario La Stampa.

Un grupo de activistas en apoyo a Palestina asaltó y destrozó el edificio de la redacción del diario italiano La Stampa, ubicado en la ciudad de Turín. Del ataque formaron parte más de 100 personas, aunque no se registraron heridos debido a que las oficinas se encontraban vacías.

El hecho se produjo cuando más de 100 manifestantes se desviaron de una marcha pacífica realizada a favor de Palestina en el centro de Turín. En ese momento, ingresaron a las oficinas de La Stampa, situadas en la Via Lugaro, y escribieron grafitis con los textos "Palestina libre", "Periodista, te mato", "Periodista, terrorista, sos el próximo de la lista" y "Periodistas cómplices del arresto de Mohamed Shahin en la CPR".

En tanto, además de los destrozos, los asaltantes desparramaron libros, diarios y documentos. Luego, se retiraron y permanecen prófugos, aunque las fiscalías de Turín y de Ivrea identificaron a 34 de ellos. Los periodistas, por su parte, no se encontraban en el lugar por un paro nacional en rechazo a la Ley de Presupuesto.

Diario La Stampa Italia ataque Las oficinas del diario La Stampa fueron atacadas. Redes sociales En este marco, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, repudió el suceso y remarcó la importancia de la libertad de expresión: "Es muy grave que, ante un episodio de violencia contra la redacción de un periódico, alguien sugiera que la responsabilidad recae –aunque sea en parte– en la propia prensa. La libertad de prensa es un pilar de nuestra democracia y debe defenderse siempre y sin ambigüedades".

Por su parte, el presidente del país europeo, Sergio Mattarella, junto al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, respaldaron a las autoridades y los empleados de La Stampa. Además, el síndaco de Turín, Stefano Lo Russo, aseveró que "la intrusión y los daños ocurridos son inaceptables, y esperamos que los culpables sean identificados y procesados por la policía lo antes posible”.