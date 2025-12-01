1 de diciembre de 2025 Inicio
En la previa de las Fiestas, las jugueterías advierten que la situación del sector es "crítica"

La Cámara del Juguete señaló que el consumo "continúa sin mostrar señales de recuperación", pero el volumen de las importaciones aumentó un 94% interanual. "Se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños", alertaron.

Las ventas de juguetes en comercios de cercanía y supermercados están estancadas.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que la situación del sector es "crítica" y, en la previa de las Fiestas de fin de año, alertó que la combinación entre caída de las ventas y apertura indiscriminada de las importaciones "pone en riesgo la continuidad" de las empresas nacionales.

A partir de la eliminación de la tasa mínima garantizada, cada banco define libremente los intereses que ofrece. 
En un informe difundido este lunes, la Cámara señaló que "el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados continúa sin mostrar señales de recuperación". Al mismo tiempo, "se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando".

A este contexto se suma la decisión del gobierno de Javier Milei de reducir del 35% al 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes para "aumentar la competencia y alentar la baja de los elevados precios locales", según el Decreto 781/2025 del 31 de octubre pasado.

Según datos de la CAIJ, entre enero y octubre de este año las importaciones de juguetes alcanzaron u$s91,3 millones y 17,5 millones de kilos, lo que representa un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. Los productos de origen chino explican el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.

Importaciones de juguetes 2015-2025

"En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes; de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes", indicó el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió. El 52% del volumen corresponde a productos de menos de u$s3 por kilo, es decir, de muy bajo costo.

"A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años", agregó. Con estas cifras, "2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo".

El informe remarcó que "la industria argentina del juguete puede competir en calidad, diseño y seguridad, pero enfrenta una desventaja estructural" frente a China, "donde los costos laborales, ambientales y energéticos son significativamente más bajos". Esto "profundiza la competencia desleal y compromete la sostenibilidad del sector".

Los indicadores de la CAIJ muestran un deterioro acelerado del sector: ventas estancadas, sobreoferta por stock acumulado desde 2023, ingreso masivo de nuevos importadores, jugueterías con márgenes negativos por incrementos en tarifas de energía y presión del canal online, y fábricas que toman crédito no para invertir, sino para pagar sueldos y aguinaldos.

Juguetes
Dentro de la industria juguetera, 6 de cada 10 máquinas están paradas, sin producir. Además, en los últimos meses cerraron jugueterías históricas como Rossier (Escobar), Halago's (Quilmes) y Lilián (Trelew), y la Cámara advierte que podrían sumarse más si no se revierte la tendencia.

"Muchas empresas productoras e importadoras han enfrentado resultados negativos en el Día del Niño y, ante la sobreoferta actual, están rematando la mercadería para recuperar liquidez. Esto profundiza aún más la distorsión del mercado: se generan precios por debajo de lo sostenible, se modifican los plazos de pago y se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños", advirtió Furió.

En este contexto, la CAIJ pidió al Gobierno que tome medidas urgentes como fortalecer los controles en frontera, asegurar la trazabilidad, intensificar la fiscalización en comercios físicos y canales online, y garantizar una competencia equitativa entre la industria nacional y los importadores formales.

