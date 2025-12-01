1 de diciembre de 2025 Inicio
Disturbios, peleas y gases lacrimógenos en festejos de egresados en San Justo

Las celebraciones del "Último Último Día" terminaron de la peor manera en la localidad de La Matanza, donde debió intervenir la Policía Bonaerense. Se reportaron adolescentes heridos, aunque no se revelaron los números. Hubo enfrentamientos en otros puntos del conurbano.

Se registraron varios hechos de violencia en el UUD entre adolescentes

La celebración del "Último Último Día" (UUD) de los alumnos de la secundaria para festejar el fin del ciclo ectivo terminó con hechos de violencia en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque el episodio más delicado ocurrió en San Justo, en el partido de La Matanza. De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se puede observar la magnitud de los enfrentamientos, que obligó a la Policía Bonaerense a levantar un vallado de la plaza central para intentar evitar las peleas en entre grupos de jóvenes. De acuerdo al informe policial, se registraron varios adolescentes heridos producto de los incidentes, pero no difundieron la cifra exacta.

Sin embargo, todo el operativo falló, ya que se registraron ataques y una gran cantidad de personas corriendo. Incluso, las fuerzas debieron utilizar gases lacrimógenos para poder despejar la zona y disolver los enfrentamientos con piedras y botellas.

El “UUD” es una fecha en la que los egresados de secundaria suelen reunirse para una maratónica jornada de festejos, pero que lamentablemente en los últimos años ha derivado en este tipo de incidentes masivos y peligrosos.

Además de los hechos registrados en San Justo, también hubo varios jóvenes heridos en al menos otras localidades como Tigre, Moreno y Florencio Varela. Los videos que circulan en redes sociales fueron captados en estos lugares evidencian una preocupante escalada de la violencia en el contexto de estas celebraciones de egresados.

En Florencio Varela, en la zona del Cruce Varela, también se vivieron choques entre estudiantes de distintas escuelas. Testigos describieron un clima de “total descontrol”, con grupos arrojándose piedras y corriendo hacia la Plaza Central, donde siguieron los incidentes.

Comerciantes de la zona manifestaron preocupación por la falta de control y por los daños generados en los alrededores.

En Tigre, la jornada de celebración también se vio empañada por el descontrol y los cruces violentos entre estudiantes.

Mientras que en Moreno se pueden ver a dos estudiantes peleándose en el centro de una ronda, mientras otros jóvenes filman, festejan y alientan la agresión.

