Misterio en Chubut: qué es un sumidero, una de las hipótesis de los investigadores sobre la desaparición de los jubilados

En medio de la desesperada búsqueda de Juana y Pedro en la zona del Zanjón de Visser, a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, se planteó la posibilidad de que hayan sido víctimas de este accidente geográfico.

En medio de la desesperada búsqueda de Juana y Pedro, los jubilados desaparecidos en Chubut , un guía baqueano que participa en el trabajo de los investigadores planteó una hipótesis que tiene que ver con la posibilidad de haber caído en un sumidero , algo muy común para la zona donde se perdieron, el Zanjón de Visser, un terreno irregular y de difícil acceso donde fue hallada su camioneta.

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

"¿Y si se los tragó la tierra?" , planteó Martín Pérez, el hombre en cuestión. La explicación tiene que ver con partes de la tierra, la cual tiene pequeños orificios que son como la huella hídrica del lugar. "Es un agujero que penetra en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas", explicó.

"Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen. No corresponde terminar la vida de este modo . A mí me duele porque puede ser mi abuelo. Ahora creo que acá se busca un cuerpo, no se busca a la persona con vida", agregó en diálogo con Clarín.

La zona del Zanjón o Cañadón de Visser se encuentra dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, se encuentra a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Se trata de una zona amplia, con planicies áridas y cañadones profundos que desembocan en el mar. Su costa alterna entre acantilados con playas pedregosas. Además, destaca su riqueza natural al formar parte de una franja costera.

En la zona se conservan formaciones geológicas que tiene millones de años y fósiles marinos. Su relieve es irregular y los cañadones conforman los pasadizos estrechos. Las autoridades recomiendan a los visitantes que informen el recorrido a realizar antes de ingresar y que eviten hacerlo sin acompañamiento. También se les sugiere contar con varias horas de luz a favor y estar atentos a las mareas, como así también evitar las zonas cercanas al agua.

Qué es un sumidero, el accidente geográfico que podría estar vinculado a la desaparición de los jubilados en Chubut

Pérez advirtió que la geografía local está "llena de sumideros", a los que definió como "pequeños orificios" que actúan como la huella hídrica del lugar. Explicó que estos agujeros "penetran en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas".

Estos puntos son peligrosos debido a su fragilidad. "Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen", detalló el experto.