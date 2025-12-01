1 de diciembre de 2025 Inicio
Grand Bourg: un grupo de padres agredieron a docentes a golpes y agua caliente

Dos alumnas de la secundaria comenzaron con una discusión en la calle y luego los familiares se acercaron a la Escuela N°29 para pedir explicaciones, pero terminaron ingresaron a la institución y atacaron a las auxiliares que estaban por servir la merienda.

Por
Este martes habrá una marcha y un paro docente para repudiar los actos de violencia que se viven en el distrito
Este martes habrá una marcha y un paro docente para repudiar los actos de violencia que se viven en el distrito

Un hecho de violencia ocurrió dentro de un colegio de la localidad bonaerense de Grand Bourg, cuando un grupo de padres ingresaron a la institución y agredieron a docentes con golpes y agua caliente.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 15:30 cuando dos alumnas de la escuela secundaria comenzaron una discusión a unas cuadras del edificio que cuenta con los tres ciclos lectivos, jardín, Primaria y Secundaria. En la filmación que se volvió viral se escucha cómo la joven que registra la agresión entre las estudiantes las arenga para continuar la pelea. “Dale masa, dale masa”, se escucha.

Según detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, las madres de las chicas fueron hasta la Escuela N°29 para hablar con el director y que le de alguna explicación. Sin embargo, como no fue atendida, comenzó la violencia.

Al momento que las auxiliares estaban preparando la merienda, los familiares entraron a la fuerza, rompieron el lugar, atacaron a las porteras que estaban en el lugar y empezaron a tirarles con el mate cocido que estaba hirviendo.

Durante las primeras horas de este lunes se convocó a una reunión con directivos, inspectores y docentes para lograr una serie de medidas y evitar las escenas de violencia. Además, para este martes se realizará a una marcha distrital que involucra a todas las instituciones que sufrieron algún tipo de violencia y también habrá un paro docente.

El comunicado de la Escuela N°29 tras la agresión de familiares

Luego que se conociera los hechos de violencia a los docentes y auxiliares, la Escuela N°29 de Grand Bourg emitió un comunicado que lo pegó en la puerta de la misma donde informaron que se están tomando las medidas necesarias para resolver el conflicto.

“A raíz de los hechos acontecidos en nuestra escuela queremos comunicarles que se están desarrollando las intervenciones institucionales correspondientes que incluyen denuncia en la Justicia por agresiones”, señalaron.

Al mismo tiempo, indicaron que “se seguirá trabajando institucionalmente con todos los estudiantes sobre la resolución pacífica de conflictos y la no violencia”. “Es por eso que deseamos transmitirle tranquilidad recordando que la escuela es un espacio de diálogo que abre sus puertas para atender inquietudes”, concluyeron.

