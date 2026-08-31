Macabro crimen y tortura en Merlo: asesinaron a un jubilado de 74 años en su casa y hay cuatro vecinos detenidos

Ángel Rosendo Leguizamón fue encontrado sin vida en el dormitorio de su casa en el barrio Matera, con golpes y un cable enrollado alrededor del cuello. La principal línea de investigación apunta a un robo como móvil del hecho.

Un macabro hallazgo conmociona desde este domingo a la zona oeste del Gran Buenos Aires. Ángel Rosendo Leguizamón, un jubilado de 74 años, fue encontrado sin vida y con signos de tortura en el dormitorio de su vivienda ubicada en el barrio Matera, en la localidad bonaerense de Merlo . La Justicia detuvo a cuatro vecinos del hombre, sospechosos de haber participado del crimen.

El alerta se activó cuando un amigo de la víctima se acercó a la vivienda, ubicada en Isarra al 5400 . Al llegar, notó que la puerta de ingreso estaba abierta y que el interior de la casa se encontraba completamente revuelto. Al dirigirse a la habitación principal, descubrió la brutal escena: Leguizamón yacía inerte sobre el lugar, por lo que dio aviso de inmediato al 911.

Personal de la Subcomisaría del Barrio Matera y médicos de emergencia constataron el deceso. De acuerdo a las primeras estimaciones del médico legista, el ataque habría ocurrido entre seis y ocho horas antes de que se descubriera el cuerpo .

Los peritajes preliminares determinaron la ferocidad de la agresión. El cuerpo estaba maniatado, con sus piernas sujetadas firmemente con un cable ; tenía otro cable enrollado alrededor del cuello, además de diversos traumatismos en distintas partes del cuerpo; presentaba heridas punzocortantes en la zona intercostal; y evidenciaba marcas defensivas en brazos y manos, lo que da cuenta de que el adulto mayor intentó resistir el embate.

Dado que los acesos a la vivienda no se encontraban forzados, los investigadores plantearon desde un comienzo la posibilidad de que la víctima conociera a sus atacantes o les hubiese permitido ingresar voluntariamente.

La clave para resolver el hecho estuvo en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la cuadra. Las filmaciones registraron los movimientos de cuatro vecinos, dos hombres y dos mujeres organizados en dos parejas, ingresando y saliendo de la vivienda de Leguizamón.

A raíz de estos elementos de prueba, las autoridades dispusieron la inmediata aprehensión de los sospechosos, quienes residen en casas linderas a la de la víctima. Se trata de Víctor Rubén M., de 42 años; Ludmila Alejandra M., de 26; María Rosa M., de 60; y Sergio Leonel S., de 38.

Crimen del jubilado en Merlo: hipótesis judicial

La principal línea de investigación apunta a un robo como móvil del crimen. Se analiza si los agresores irrumpieron o fueron recibidos en la vivienda y exigieron dinero a la víctima mientras la sometían a agresiones físicas.

La causa quedó caratulada formalmente bajo la figura de homicidio agravado por alevosía, calificación legal que prevé una pena de prisión perpetua. La Justicia trabaja ahora en determinar con mayor precisión el grado de participación y el rol que le cupo a cada uno de los cuatro detenidos durante el ataque.