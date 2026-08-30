30 de agosto de 2026 Inicio
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Chubut: detuvieron a un joven que manejaba borracho y atropelló a un policía que cruzaba la calle

Se trata de un conductor de 29 años con 2,86 gramos por litro de alcohol en sangre y que circulaba sin seguro. El agente debió trasladarse a un hospital para ser asistido.

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El hecho ocurrió en Chubut.

El hecho ocurrió en Chubut.

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Un joven fue detenido en la provincia de Chubut después de que atropellara con su vehículo a un policía que cruzaba la calle, mientras que las autoridades establecieron que se encontraba alcoholizado. El agente permanece fuera de peligro, aunque fue asistido en un hospital.

La Policía intervino por el hecho.
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El suceso se produjo en la intersección de Belgrano y Rawson, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde un joven de 29 años conducía un Chevrolet Cruze y embistió a un policía de 30 años que cruzaba por la senda peatonal. Tras ese momento, el personal de seguridad arribó al lugar y encontró al agente tumbado en la calle.

En tal sentido, el conductor dio positivo de alcoholemia con 2,86 gramos por litro de alcohol en sangre después de someterse a un examen de los integrantes de Criminalística y de Tránsito Municipal, quienes también advirtieron que el vehículo no tenía seguro y multaron al conductor, mientras que además secuestraron el automóvil.

Por su parte, el policía sufrió distintas molestias debido al impacto y fue asistido por unos médicos en un hospital, aunque sin presentar heridas graves. En tanto, el conductor fue arrestado por cometer una falta prevista en el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito.

Murió un hombre de 47 años tras ser atropellado en Córdoba

Las autoridades intentan establecer las causas del accidente en el que un hombre de 47 años murió el viernes tras ser atropellado por un Fiat Palio Weekend en la Circunvalación de Córdoba, cerca del barrio Los Gigantes. Un testigo relató que vio al vehículo involucrado pasar a gran velocidad antes del impacto.

El siniestro ocurrió cuando la víctima se encontraba sobre la calzada y fue alcanzada por el vehículo en el carril rápido. Tras el impacto, un servicio de emergencias de Ecco llegó hasta el lugar y confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El diagnóstico inicial estableció que el peatón había sufrido politraumatismos de extrema gravedad, entre ellos lesiones en el cráneo y el tórax, mientras que el impacto lo desplazó desde el sector rápido hacia el carril lento, donde terminó frente a otro automóvil que circulaba por la avenida.

Uno de los conductores que observó la secuencia contó que había visto pasar al vehículo involucrado poco antes del impacto y describió una marcha que, según su apreciación, superaba ampliamente la velocidad permitida: "Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida".

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