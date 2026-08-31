Caso Facundo Moyano: declaran la madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga Se trata de los últimos testigos que fueron citados por la fiscalía para explicar su proceder en redes sociales, luego de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en Belgrano, y conocer detalles sobre la relación entre la joven y el exdiputado. Por Agregar C5N en









La defensa de Candela Arizaga había pedido levantar la perimetral sobre Facundo Moyano.

En el marco de la investigación sobre Facundo Moyano, la Justicia recibirá este lunes a tres testigos vinculados a Candela Arizaga, pareja del exdiputado acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad luego de los que la joven fuera vista semidesnuda en la vía pública tras escapar de un edificio en el barrio de Belgrano el pasado 4 de agosto.

La madre, Miriam Puntonet; su hermana, Victoria Arizaga; y una amiga de Candela prestarán declaración en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires, para explicar su proceder en redes sociales, luego de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en Belgrano, y conocer detalles sobre la relación entre la joven y el exdiputado.

La hermana de Arizaga había publicado una historia en su cuenta de Instagram donde cuestionaba al propio Moyano, luego de que se conocieran los videos en los que se veía a Candela corriendo semidesnuda por la calle. “Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, señalaba el texto, que luego fue borrado.

Mientras que la madre de la novia de Moyano, fue citada debido a que fue la primera integrante de la familia que la vio en el Hospital Pirovano después del episodio que dio origen a la investigación.

Facundo Moyano aseguró que Candela Arizaga tuvo un infarto y que le hizo RCP Apenas 6 días después del confuso episodio de lo ocurrido en Belgrano, Facundo Moyano habló por primera vez sobre el caso que protagonizó junto a su novia Candela Arizaga, por el que pasó un día detenido y quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.