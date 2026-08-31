31 de agosto de 2026 Inicio
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Caso Facundo Moyano: declaran la madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga

Se trata de los últimos testigos que fueron citados por la fiscalía para explicar su proceder en redes sociales, luego de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en Belgrano, y conocer detalles sobre la relación entre la joven y el exdiputado.

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La defensa de Candela Arizaga había pedido levantar la perimetral sobre Facundo Moyano. 

La defensa de Candela Arizaga había pedido levantar la perimetral sobre Facundo Moyano. 

En el marco de la investigación sobre Facundo Moyano, la Justicia recibirá este lunes a tres testigos vinculados a Candela Arizaga, pareja del exdiputado acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad luego de los que la joven fuera vista semidesnuda en la vía pública tras escapar de un edificio en el barrio de Belgrano el pasado 4 de agosto.

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La madre, Miriam Puntonet; su hermana, Victoria Arizaga; y una amiga de Candela prestarán declaración en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires, para explicar su proceder en redes sociales, luego de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en Belgrano, y conocer detalles sobre la relación entre la joven y el exdiputado.

La hermana de Arizaga había publicado una historia en su cuenta de Instagram donde cuestionaba al propio Moyano, luego de que se conocieran los videos en los que se veía a Candela corriendo semidesnuda por la calle. “Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, señalaba el texto, que luego fue borrado.

Mientras que la madre de la novia de Moyano, fue citada debido a que fue la primera integrante de la familia que la vio en el Hospital Pirovano después del episodio que dio origen a la investigación.

Facundo Moyano aseguró que Candela Arizaga tuvo un infarto y que le hizo RCP

Apenas 6 días después del confuso episodio de lo ocurrido en Belgrano, Facundo Moyano habló por primera vez sobre el caso que protagonizó junto a su novia Candela Arizaga, por el que pasó un día detenido y quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El dirigente sindical defendió su accionar, negó las acusaciones y aseguró ser inocente de los delitos que se investigan. Además, reveló que su pareja sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento, un dato que hasta ahora no había trascendido.

“Yo soy consciente que estuve detenido porque soy Facundo Moyano, no había motivos”, expresó el exdiputado en una entrevista exclusiva en Telefe Noticias y dio detalles de lo ocurrido aquella madrugada. “No vine a ponerme en víctima, ni a acusar a nadie. Vine a defenderme”, enfatizó.

Candela tuvo un paro cardíaco, después de hacerle RCP. Ella no era consciente de que tuvo un paro cardíaco”, aclaró con respecto a que no figura en la declaración de la joven. Además, apuntó contra periodistas por no tratar el tema de salud y adicciones con el debido cuidado y por haber cometido imprudencias.

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