Milo Lockett: "Es bueno que el arte se convierta en algo útil"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el artista resaltó: "Yo puedo ayudar con un dibujo para que salga una remera y puedo hacer un cuadro para una subasta. Me alucina que el arte sirva para que se materialice en otra causa y se convierta en algo útil".

El pintor nació en Resistencia, Chaco, y recién cuando entró en crisis decidió ir por sus sueños: "Desde el momento que perdí todo dije qué mas puedo hacer, y las opciones del rubro no me gustaban, aunque me ofrecían unos trabajos impresionantes. Cerré mi empresa con 20 empleados y me decidí a seguir mi pasión porque no tenía nada que perder".

Su familia fue la primera que lo llenó de críticas pero después lo ayudó mucho. "Fue apareciendo el trabajo y fue apareciendo la carrera", aseguró. No quería hacer otro trabajo que no fuera pintar, aún cuando estaba en banca rota, y le sirvió para "no volverse loco" en medio de la debacle económica: "Fue sanador".

Lockett obtuvo en todo este tiempo muchos premios. Trabaja con la improvisación y hace dibujos para todo el que se lo pida. "Lo hago con todo el amor del mundo. "Me parece una genialidad que alguien te pida un dibujo", aseguró.

En cuanto al éxito o no de la carrera del artista, aclaró que la vocación es fundamental: "En el arte pasa mucho, como en el mundo de los actores, por ahí hasta que llega el momento en el que podes vivir del arte ya pasaste muchas penurias. No creo que pase por lo económico sino por una decisión de vida".

Milo Lockett en la Feria BADA 2024

Lockett es parte de BADA 2024, la 12° Feria de Arte Directo de Artista, que se realizará desde el 29 de agosto al 1° de septiembre, de 14 a 21, en la Rural de Palermo.

La propuesta ofrece una experiencia para conectar directamente a los visitantes con los artistas, dándoles la oportunidad de descubrir y comprar arte sin intermediarios. Participarán más de 300 artistas reconocidos y nuevos.