Cayó un 10,9% la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires en el último año El dato surge del informe de la Cámara Argentina de Comercio sobre el mes de abril de 2025, en el que se detectaron 114 puestos irregulares. Por Agregar C5N en









El rubro más comercializado fue Alimentos y bebidas.

La venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó un 10,9% en el último año, según anunció la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tras su habitual recorrido de control por arterias y plazas porteñas. Durante el mes de abril de 2026 se detectaron 114 puestos.

De acuerdo con el último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad, esto representó un descenso del 10,9% en comparación con abril de 2025, mientras que, en relación con la medición previa (marzo de 2026), mostró un aumento de 11,8%.

La concentración de esta actividad expone un foco geográfico claro en el territorio porteño. El informe subraya que "las diez cuadras más afectadas contuvieron al 93,3% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales", con la calle Perú en el primer y segundo lugar de las zonas con mayor perjuicio por la cantidad de manteros.

En cuanto a los productos, el relevamiento explica que "el rubro más comercializado fue Alimentos y bebidas, que abarcó el 63,9%, seguido por Artesanías con 23,5% del total". Las terminales ferroviarias Once y Constitución agruparon las proporciones más altas en materia alimenticia y de indumentaria, respectivamente.

La comercialización de artículos falsificados registró niveles mínimos. El trabajo estadístico señala que, "por otro lado, hubo una baja de 50% en los casos de piratería respecto del mes pasado, al detectarse apenas 1 caso", el cual se localizó puntualmente en Constitución.