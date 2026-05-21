Violencia escolar: una adolescente llevó un cuchillo a la escuela y un compañero logró desarmarla pero terminó herido Una alumna de 13 años sacó un arma blanca delante de sus compañeros en medio de la clase y otro joven logró reducirla, pero terminó sufriendo heridas con una birome en el pecho y el abdomen. La Policía y organismos especializados intervinieron para brindar asistencia y contención. Por Agregar C5N en









La alumna de 13 años atacó con una birome a su compañero y le ocasionó heridas leves.

Una adolescente de 13 años ingresó con un cuchillo a la escuela y provocó momentos de tensión entre sus compañeros. Uno de ellos logró desarmarla, pero resultó herido tras ser atacado con una birome en el pecho y el abdomen. La Policía, junto con organismos especializados, intervino de inmediato para brindar asistencia y contención.

El hecho ocurrió en el Instituto D-196 San Francisco en Concordia Entre Ríos y generó caos en la comunidad educativa. De acuerdo a lo informado por las autoridades de la institución, la alumna de segundo año sacó un arma blanca de su mochila en medio del alta frente a docentes y compañeros.

Uno de ellos pudo reaccionar a tiempo y logró sacarle el cuchillo de las manos pero la joven comenzó a inquietarse y a pedir a los gritos que le regresara el arma. Ante la negativa, la chica reaccionó de manera violenta, manipuló una birome y atacó a su compañero ocasionándole heridas tanto en el pecho como en el abdomen.

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Ante lo ocurrido, las autoridades educativas dieron aviso al 911 y personal de la Comisaría Séptima acudió de inmediato al establecimiento. Al llegar, constataron que la situación ya había sido contenida.

Según relataron sus compañeros, no sería la primera vez que la adolescente protagoniza un episodio violento en los últimos días. Además, señalaron que podrían existir situaciones de conflicto en su entorno familiar que habrían influido en su comportamiento. Por tal motivo, tanto desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia(Copnaf) y áreas de Salud Mental se pusieron a disposición para facilitarle recursos de asistencia y contención psicológica.