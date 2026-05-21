21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Violencia escolar: una adolescente llevó un cuchillo a la escuela y un compañero logró desarmarla pero terminó herido

Una alumna de 13 años sacó un arma blanca delante de sus compañeros en medio de la clase y otro joven logró reducirla, pero terminó sufriendo heridas con una birome en el pecho y el abdomen. La Policía y organismos especializados intervinieron para brindar asistencia y contención.

Por
La alumna de 13 años atacó con una birome a su compañero y le ocasionó heridas leves. 

La alumna de 13 años atacó con una birome a su compañero y le ocasionó heridas leves. 

Una adolescente de 13 años ingresó con un cuchillo a la escuela y provocó momentos de tensión entre sus compañeros. Uno de ellos logró desarmarla, pero resultó herido tras ser atacado con una birome en el pecho y el abdomen. La Policía, junto con organismos especializados, intervino de inmediato para brindar asistencia y contención.

Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y era una reconocida anestesista de Esquina, Corrientes. 
Te puede interesar:

Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada

El hecho ocurrió en el Instituto D-196 San Francisco en Concordia Entre Ríos y generó caos en la comunidad educativa. De acuerdo a lo informado por las autoridades de la institución, la alumna de segundo año sacó un arma blanca de su mochila en medio del alta frente a docentes y compañeros.

Uno de ellos pudo reaccionar a tiempo y logró sacarle el cuchillo de las manos pero la joven comenzó a inquietarse y a pedir a los gritos que le regresara el arma. Ante la negativa, la chica reaccionó de manera violenta, manipuló una birome y atacó a su compañero ocasionándole heridas tanto en el pecho como en el abdomen.

Colegio clases escuela aula

Ante lo ocurrido, las autoridades educativas dieron aviso al 911 y personal de la Comisaría Séptima acudió de inmediato al establecimiento. Al llegar, constataron que la situación ya había sido contenida.

Según relataron sus compañeros, no sería la primera vez que la adolescente protagoniza un episodio violento en los últimos días. Además, señalaron que podrían existir situaciones de conflicto en su entorno familiar que habrían influido en su comportamiento. Por tal motivo, tanto desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia(Copnaf) y áreas de Salud Mental se pusieron a disposición para facilitarle recursos de asistencia y contención psicológica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nueva ronda de declaraciones: jueves movido en San Isidro.

Leopoldo Luque declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Fui la persona que más lo quería ayudar"

play

Clínica trucha en González Catán: una exempleada reveló que había al menos 10 personas con una misma matrícula

Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

El hincha de Cruzeiro fue detenido.

Un hincha de Cruzeiro fue demorado por romper billetes argentinos frente al público de Boca

El micro se incendió sobre la Autopista 25 de Mayo.

Se incendió un micro en la Autopista 25 de Mayo: dos personas fueron trasladadas

El Ford Focus quedó volcado al costado de la Ruta 7.

Manejaba borracho y volcó: le encontraron $17 millones en figuritas del Mundial

Rating Cero

El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.

El misterioso anuncio de Rod Stewart que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

Carmiña Masi de Gran Hermano.

"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

Un encuentro entre la mediática y la influencer terminó con un gesto que nadie vio venir.

El insólito encuentro de Marixa Balli con una creadora de contenidos en plena calle: "Se lo regalé"

Fort y su ex pareja Antonelli

La suma millonaria que habría pagado Eduardo Fort tras perder un juicio con su expareja

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

La abogada de Wanda Nara afirmó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas con la China Suárez"

Andrea del Boca reingresó al reality.

El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

últimas noticias

Javier Milei brinda un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Milei anunció una baja de retenciones para el campo y la industria: "Los impuestos son un robo"

Hace 50 minutos
Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y era una reconocida anestesista de Esquina, Corrientes. 

Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada

Hace 55 minutos
Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza.

Pagano denunció al diputado Santurio por enriquecimiento ilícito, tras recibir uno de los créditos del Banco Nación

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.

Respaldo clave del FMI: aprobó el acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

Hace 1 hora
El misterioso anuncio de una leyenda de la música sacude al mundo entero.

El misterioso anuncio de Rod Stewart que huele a despedida: "Creo que eso será todo"

Hace 1 hora