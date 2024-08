Llegó a la TV por su extraña forma de hablar y continuó cantando en la calle: qué pasó con Amigacho

Fernando Cámara se había cruzado en las calles de Buenos Aires, mientras vendía estampitas, a un productor del canal de noticias. “César Notaro me conoció en el subte. Yo me acerqué a él porque le dije que lo conocía de otro programa que él había hecho. Y le dije que quería ir al programa de Anabela a contar mi experiencia y mi conocimiento sobre nutrición”, contó el protagonista un tiempo después en una nota a otro portal.

Fue así que finalmente se sentó en la mesa con Ascar y, en medio de la charla, la rubia lo bautizó Amigacho luego de escucharlo pronunciar casi todas las palabras con “ch”. Su participación en la pantalla comenzó a volverse cada vez más frecuente ya que no solo generaba gracia su forma de hablar sino también su historia de vida.

“Nací con un 80% de audición menos y, con una dieta natural que me dieron mis padres, de a poquito fui recuperando mi audición. Porque yo estaba intoxicado, los tímpanos estaban intoxicados”, relataba por aquellos días sobre su sanación que aseguraba se basaba en “nada de alopatía, todo homeópata”.

La primera aparición de Amigacho en Crónica TV

El recorrido televisivo de Amigacho

Como suele ocurrir con este tipo de personajes, Amigacho empezó a circular por distintos canales de televisión haciendo su gracia. Incluso, debutó en una ficción: Adrián Suar lo convocó para compartir escenas con Nicolás Cabré en el suceso televisivo del 2011, Los únicos. Después fue Marcelo Tinelli quien también lo llamó para participar de sketches en ShowMatch.

Fue así que Cámara empezó a hacer presencias en boliches, publicidades y se convirtió casi en staff permanente de Infama, el magazine que Santiago del Moro conducía en las tardes de América. Allí protagonizó una de sus peleas más recordadas junto a otra figura nacida en el programa de Anabela: Zulma Lobato.

“Un desubicado, un maleducado, atrevido, impertinente. Se la da de un gran notero, un gran notero no te hace eso”, decía Zulma luego del incómodo momento en el que Amigacho le arrancó la peluca mientras le hacía una nota.

Más tarde se le adhirió otro mediático, con más años de experiencia, que intentó desenmascarar a Amigacho y arruinar su creciente popularidad. “Lo conozco hace 20 años. Es mentira. No es sordo, no es mudo, come carne, no es vegetariano. Es todo mentira y se lastra también a Pinocho”, disparó Jacobo Winograd en uno de los livings de América TV.

‘Chizito’ después sumaría otra revelación sobre la vida de Cámara y que incorporaría a la historia a otro viejo conocido:“Preguntale que relación tuvo hace 15 años con Guido Suller”, indicó Winograd ante la sorpresa del protagonista.

“Te viniste a reír de mi”, fue la frase que lanzó Amigacho cuando Guido Suller se presentó para leer una carta que revelaba la secreta historia de amor que compartieron años atrás y le pidió “achudame Amigacho”. La divertida puesta en escena duró un par de semanas y agregó, además de Jacobo, al por entonces novio de Suller, Tomasito.

Su faceta como cantante

Aprovechando sus quince minutos de fama, Fernando Cámara también estrenó algunas canciones que sonaron en loop durante semanas. Buenichimo fue el primero de sus temas, interpretado en su totalidad con el prefijo que le dio la popularidad y que obligaba a todos a corear “Cha, che, chi, cho, chu”.

Además le dedicó una composición a su exnovia Eva Risueño, con quien compartió los primeros minutos de popularidad y que todos conocieron por su apodo 'Chicha'.

Amigacho y Chicha

La debacle y su desaparición de los medios

Tal como le ocurrió a otros famosos, Amigacho también fue víctima de las consecuencias de las cirugías plásticas y denunció en los medios a Alberto Ferriols: “Me desfiguró la cara, no puedo usar más el pelo corto porque se me ven todas las cicatrices que me dejó”.

“No puedo creer cómo me dejó secuelas tan horribles”, aseguraba en 2013, en medio de una crisis. Luego reveló que, tras su reclamo, el cirujano le devolvió el dinero de la intervención estética.

Sin embargo, este no fue el único vínculo de Amigacho con el mundo de las cirugías: hace algunos años se viralizó en las redes sociales un video en el que publicitaba los servicios de Aníbal Lotocki.

Con el paso de los años, las apariciones del personaje en la televisión fueron cada vez menos frecuentes. En 2016 volvió a ser noticia aunque no de la mejor manera: lo denunciaron por estafar a una persona en un banco con el famoso “cuento del tío”.

La polémica fue la oportunidad perfecta para que Amigacho ocupe otra vez algunos minutos en pantalla. Su regreso generó impacto por su cambio físico: según relató, siguió con las cirugías y su rostro ya no era el mismo. "Espero que me dé más trabajo”, bromeó sobre su nueva imagen.

A pesar de este deseo, su cara desapareció de la TV argentina y las últimas novedades que se tuvieron de Amigacho ocurrieron lejos de los sets. Algunos usuarios contaron en las redes que lo habían visto cantando sus hits en la popular esquina de Santa Fe y Callao.

Lo cierto es que su última presentación televisiva fue en Crónica TV, el mismo lugar que lo dio a conocer, donde reveló a qué se terminó dedicando: "Trabajo en un videoclub de Bernal, el único que quedó en la zona. Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores".