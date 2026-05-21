Descarga eléctrica fulminante: una adolescente murió mientras se planchaba el pelo

Una joven de 16 años falleció electrocutada mientras usaba una planchita de pelo en su casa. Su madre escuchó los gritos y acudió a socorrerla, pero la víctima perdió la vida en el acto.

La madre de la joven desconectó el aparato e intentó reanimar a su hija.

Una adolescente de 16 años murió tras sufrir una descarga eléctrica fulminante mientras se planchaba el pelo en su casa. Al escuchar los gritos, su madre acudió a la habitación para socorrerla, pero la víctima perdió la vida en el acto.

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El trágico hecho ocurrió el pasado jueves al sur del estado de Bahía en la región Nordeste de Brasil. Maria Catarina Souza Carvalho tenía 16 años y se encontraba en su habitación arreglándose cuando sucedió el fatal accidente doméstico.

De acuerdo a lo relatado en medios locales, la joven se encontraba junto a su madre que se retiró un momento a la cocina para buscar agua y luego escuchó los gritos desesperados de su hija.

Cuando la madre de la adolescente ingresó a la habitación vio a su hija tendida en el suelo y trató de socorrerla pero Maria Catarina yacía inconsciente con la planchita de pelo en su mano, todavía recibiendo la descarga eléctrica.

Según trascendió, la madre logró desconectar el artefacto y trasladó de inmediato a su hija al hospital municipal de la ciudad. Sin embargo, los profesionales confirmaron que la adolescente ingresó sin signos vitales y, pese a los intentos de reanimación, no pudieron salvarla.

Por su parte, la Policía Civil informó que la muerte de la joven de 16 años fue registrada como accidental debido a que se trató de un hecho doméstico con un fatal desenlace.

El 15 de mayo se realizó su entierro, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. Maria Catarina estudiaba en el Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución que emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y expresando solidaridad con su familia, amigos y compañeros. "María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar", escribieron.