Ligia Piro: "Mi primera escuela fue mi casa, con el jazz que le gustaba a mi madre"

En el programa Rigth Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , repasó los temas de su repertorio y detalló cómo fue crecer rodeada de música: "Era difícil, todo lo contrario a las familias normales, con padres separados, mis papás viajaban y nos criaron mis abuelos . "Mi primera escuela fue mi casa", reveló.

Según contó, tuvo un cuarto para ella sola recién a los 10 años: "Tenía un espejo de pie y con el tocadiscos que me había regalado mi abuela, bailaba y cantaba. Me llevaba todo el jazz que había en mi casa". Los discos que escuchaba de Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Frank Sinatra son parte de su infancia y la inspiración para sus interpretaciones originales actuales.

"Yo trabajo de noche pero a las 6 y media me levanto y llevo a mis hijos a la escuela. Aunque me acueste tarde por un show. Es la vida que uno elige y disfruto mucho de las cosas cotidianas con mis hijos y también de la no rutina", contó. Ligia tiene tres hijos: Román de 17, Alex de 14 y Elisa de 10. La menor grabó con ella una canción de su último trabajo.

La artista se declaró una "exigente" de su carrera profesional: "Mis discos me los grabo y produzco yo, tengo 9, y eso es un montón. Soy muy exigente con mi trabajo. Por eso me gusta el show en vivo porque lo que pasa ahí pasa, y no se puede arreglar", aseguró. Ligia Piro presenta su nuevo álbum Volumen 2, en Bebop Club, en Uriarte 1658, todos los lunes de agosto.