Toti Ciliberto: "Reírse de uno mismo es una forma de aprendizaje"

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el cómico aseguró que sufrió bullying por su apariencia: "En mi adolescencia tenía un acné muy fuerte y no sabía que lo que me hacían era bullying". En vez de luchar contra ese acoso escolar aprendió a tomárselo con humor: "Reírse de uno mismo es una forma de aprendizaje".

"El humor no es lo que se dice sino como se dice. Hay que darse ese permiso. Hoy el humor es otro al que hacíamos hace años. Se puede hacer humor sin ser grosero ni ofensivo. Seamos felices y aprendamos a defender el humor", enfatizó Toti.

Ciliberto reflexionó sobre lo difícil que fue resolver su adicción: "El poder contarlo y hacerse cargo es un proceso de sanación completa. Si bien uno tiene que estar atento en todo momento, antes era una lucha y un trabajo, hoy estoy tranquilo". Detalló que fue posible gracias a que recuperó la fe. "La relación con Dios es personal. Rezo mucho", aseguró.

Toti Ciliberto en redes sociales Redes Sociales

Actualmente sube a escena con la obra La Coartada, con la dirección de Alejandro Muller, en el Teatro Border en Godoy Cruz 1838, en Palermo. Destacó su participación en la película Esa semana juntos, una comedia romántica protagonizada por Magui Bravi y Pablo Yotich, que está próxima a estrenarse.