7 de junio de 2026 Inicio
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Milo J homenajeó al Indio Solari en México: la emoción del artista

El cantante de 18 años recordó al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante su show en Ciudad de México.

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Milo J homenajeó al Indio Solari en México: la emoción del artista
Milo J homenajeó al Indio Solari en México: la emoción del artista

Tras muerte de Carlos "Indio" Solari cientos de artistas argentinos realizaron homenajes a uno de los máximos ídolos del rock nacional . El sábado por la noche fue el turno de Milo J, quien rindió tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante el recital que brindó en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

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El joven artista argentino apareció en escena con una remera de "Oktubre", el emblemático álbum que Los Redonditos de Ricota publicaron en 1986 y que se convirtió en una de las obras fundamentales de la historia del rock nacional. El gesto fue en homenaje al legado del Indio, fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años.

La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el reconocimiento de una de las principales figuras de la nueva generación de la música argentina hacia uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

Embed - PlayGround on Instagram: "Milo J (@milo.j ) usó una remera de “Oktubre”, el emblemático disco que Los Redonditos de Ricota lanzaron en 1986. Un hermoso tributo al legado del Indio Solari, quien falleció el pasado 5 de junio."
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El tributo de Milo J se produjo en medio de una jornada de profunda emoción para los seguidores del Indio. Desde la tarde del sábado, miles de fanáticos comenzaron a concentrarse en los alrededores del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, donde este domingo desde las 11 de la mañana se llevará a cabo el velorio del músico.

Con banderas, canciones, bombos, parrillas improvisadas y hasta pogos espontáneos, los ricoteros transformaron la espera en una verdadera liturgia popular, similar a la que durante años acompañó los multitudinarios recitales del Indio. Se espera que cientos de miles de personas participen de la despedida para rendir homenaje a una de las figuras más trascendentes de la cultura argentina.

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