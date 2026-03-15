15 de marzo de 2026 Inicio
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Mientras en Tucumán bajó el agua y las familias vuelven a sus casas, las inundaciones se trasladan a Santiago del Estero

Quienes lograron regresar a sus viviendas en La Madrid, la localidad más afectada, encontraron un panorama de destrucción total, con marcas de anegamientos de hasta 2 metros. A su vez, el desborde del río Dulce causa estragos en Río Hondo.

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Debieron romper un tramo de ruta para dejar que el agua drene fuera de La Madrid.

La Gaceta

Tras las brutales jornadas de temporal en Tucumán, que causaron graves inundaciones con al menos 15 mil evacuados, las personas comienzan a volver a sus casas. En La Madrid, uno de los puntos más críticos, donde el agua alcanzó los 2 metros, unas seis mil familias debieron abandonar sus hogares.

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Tras varios días de anegamiento, el nivel del agua comenzó a descender lentamente. El drenaje fue posible luego de que se decidiera romper un tramo de la ruta para permitir que el caudal se escurriera hacia otras zonas.

Aun así, el panorama dentro de la localidad sigue siendo complejo y para ingresar a los barrios más afectados los vecinos y equipos de asistencia deben trasladarse en tractores, ya que todavía hay calles inundadas.

Quienes lograron volver a sus viviendas se encontraron con escenas de destrucción total. "El agua llegó a subir entre 1,70 y 2 metros", relató uno de los damnificados a los medios provinciales al regresar por primera vez a su domicilio.

Durante el temporal, algunos habitantes debieron autoevacuarse en localidades ubicadas a unos 40 kilómetros. El desastre también afectó a los animales domésticos y de granja: muchas familias dejaron mascotas sobre los techos durante días para salvarlas, mientras que otros productores perdieron animales de cría por el avance del agua.

Con el retroceso de la inundación, ahora crece la preocupación por las consecuencias sanitarias. El agua estancada y el barro dentro de las viviendas aumentan el riesgo de infecciones y enfermedades. Además, los vecinos alertaron por la presencia de animales que aparecieron con la crecida. "Suben víboras, arañas, sapos; todos los bichos", advirtieron mientras inspeccionaban sus hogares.

Inundaciones en Tucumán: piden que se declare la emergencia económica y social

El legislador tucumano del bloque justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que en la provincia se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron distintas localidades.

La iniciativa "tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia", según sostiene el segundo párrafo, al tiempo que se establece una extensión por otros seis meses.

Termas de Río Hondo: por el desborde del río Dulce se inundaron calles y se evacuaron a 50 personas

Santiago del Estero sigue en alerta roja por la crecida del río Dulce, que en la noche del viernes desbordó en la zona de la costanera y el agua avanza hacia varias zonas de la ciudad, entre ellas, el Estadio Único Madre de Ciudades. Mientras tanto, en las Termas de Río Hondo, el dique Embalse de Río Hondo aumentó su cota y provocó desbordes en varios barrios, que debieron ser evacuados.

El desborde del río, a escasas cuadras del centro de la ciudad, generó alarma en la población, por lo que el gobierno provincial incrementó las medidas de seguridad y movilizó maquinarias y personal para construir bordos y tratar de contener mayores desbordes.

En tanto, en las Termas de Río Hondo, a 100 kilómetros de La Madrid, el fuerte caudal que eroga el dique Embalse de Río Hondo, que se incrementó notablemente en la noche del viernes, provocó el anegamiento de varios barrios y la feria municipal, que debieron ser evacuados de forma urgente.

Embed - Las INUNDACIONES llegaron a SANTIAGO DEL ESTERO

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