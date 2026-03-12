Temporal en Tucumán: se metió al río para rescatar a su caballo y se volvió viral En medio de la crecida por las abundantes lluvias que azotan la provincia, un hombre protagonizó un momento heroico que se difundió en redes sociales, cuando arriesgó su vida para salvar a un caballo que luchaba con todas sus fuerzas para no ser arrastrado por la corriente. Por + Seguir en







El desborde del río local provocó una inundación en Villa Chicligasta, dejando a gran parte de la localidad bajo el agua.

En medio del temporal que azota el sur de la provincia de Tucumán, un video se volvió viral al mostrar a un hombre que arriesgó su vida para rescatar a su caballo, atrapado por la fuerte corriente de un río local desbordado. La crecida provocó una inundación masiva en Villa Chicligasta, dejando gran parte de la localidad bajo el agua y obligando a los vecinos a enfrentar una emergencia extrema para proteger a sus familias y pertenencias.

Las inundaciones no sólo afectaron a las personas y sus viviendas sino que muchos animales debieron luchar desesperados por su supervivencia. Tal es el caso del video viralizado en redes sociales, donde se ve a un grupo de hombres tratando de rescatar a un equino arrastrado por la corriente. Con el agua a la altura de la cintura y arriesgando su propia vida, un hombre se lanzó a las aguas turbulentas para evitar que la crecida arrastrara a un caballo.

Las imágenes muestran la fuerza del fenómeno climático sobre las comunidades cercanas al río. Mientras el temporal persiste sin pausa, los habitantes continúan organizándose para brindar ayuda a los afectados y rescatar a los animales que permanecen atrapados por la inesperada crecida.

Cientos de familias durmieron al costado de la ruta por el temporal La provincia de Tucumán atraviesa una situación crítica tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones generalizadas, alcanzando su punto máximo en la localidad de La Madrid, tras el desborde del río Marapa. Actualmente, el panorama es desolador: rutas cortadas y cientos de familias acampando a la intemperie en las banquinas que esperan ser trasladadas a centros de evacuación.

Un vecino de la zona denunció que desde el viernes pasado había gente inundada. "Las banquinas y cunetas están llenas de monte. No hay un desagüe como la gente", sentenció, señalando que la falta de limpieza impide que el agua drene. Según el servicio meteorológico, se prevé que las condiciones climáticas sigan siendo adversas y está previsto que continúe lloviendo durante el resto de la semana, lo que dificulta el uso de maquinaria pesada en el terreno, ya que el suelo se encuentra totalmente abnegado.

Tucumán inundación 11-3-26 Gobierno de Tucumán. Según informó el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, las autoridades están trasladando "a personas con enfermedades de base al Hospital de Simoca. Si bien el hospital local de La Madrid no está comprometido estructuralmente, se encuentra rodeado por el agua, lo que impide realizar internaciones en el edificio. Por ello, garantizamos la asistencia médica y de enfermería de forma externa para asistir a quien lo necesite".