Violencia de género: advierten por caída en denuncias y desmantelamiento de políticas estatales

La violencia no se puede negar: alertan por el desmantelamiento de los programas de prevención.

Sobre las cifras provistas por la OVD, Rossi indicó: "Nos parece importante que no vemos un aumento significativo, como tampoco un descenso contundente. Más a largo plazo se verán las variaciones significativas año a año. Si bien el análisis menciona un aumento, cuando vas a mirar años anteriores, no es un numero demasiado significativo como para poder sacar conclusiones y ver un cambio de tendencia".

violencia mujeres Crecen los casos de violencia en Argentina

Aunque, refutó que estos datos sirven para demostrar que "la violencia existe, no es que se haya eliminado ni que pueda ser negado como en discursos que se pronuncian de manera oficial y que argumentan que la situación de mujeres y diversidades no necesita políticas de estado frente a la violencia".

La representante de ELA enfatizó en el hecho de que si bien las cifras fluctúan, el ascenso de casos no necesariamente se vincula con más violencia, así como ocurre cuando las cifras bajan. En esa línea, explicó que uno de los factores que se relacionan con ese número tienen que ver con que "las personas se acercan menos a denunciar".

En tanto, retomó su afirmación sobre los datos relativos de la Oficina de Violencia Doméstica y aseguró que se trata de "un universo pequeño de mujeres y diversidades que sufren violencia y por distintos motivos no se acercan a denunciar. De hecho solo 2 de 10 mujeres terminan haciéndolo".

La especialista en violencia reflexionó sobre los motivos que justamente hacen que las mujeres y diversidades opten por no denunciar y lo vinculó directamente con acciones concretas del gobierno actual.

"Mucho tiene que ver la poca información disponible sobre cuáles son las opciones de las personas que sufren violencia. Desde que asumió el nuevo gobierno, no hay organismos a nivel nacional encargados de diseñar y abordar políticas de prevención, como así tampoco que lleven adelante campaña de difusión para comunicar opciones a las víctimas de violencia. Esto genera mucha confusión porque las personas no saben qué funciona y qué no, como así tampoco están al tanto de qué ayuda pueden recibir", comentó.

javier-milei-latam Milei recortó proramas de prevención y contención a mujeres víctimas de violencia.

Entre su análisis, Rossi destacó el desmantelamiento de los distintos dispositivos que funcionaban tanto a nivel nacional como a nivel local, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde se redujo drásticamente la atención en los Centros Integrales de la Mujer. Además enfatizó en la quita de recursos en programas como el Acompañar y también en el recorte de la línea 144. "Si la respuesta estatal se achica, las mujeres terminan perdiendo la posibilidad de recibir ayuda en tiempo y forma", indicó Rossi.

Discursos de odio y criminalización, otros factores que atentan contra las denuncias por violencia

Rossi sostiene que "nos tiene que llamar la atención que hay mujeres que están necesitando ayuda y, por parte del Gobierno, vemos una intención de preseguirlas de criminalizar esta búsqueda".

La especialista enfocó su preocupación en el proyecto S-0228/2025, que plantea penalizar las "falsas denuncias", “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas de violencia de género, delitos sexuales y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Si bien el delito ya está contemplado y es penado por el Código Penal, este proyecto recrudece la pena y propone hasta 6 años de prisión para quienes no puedan probar el hecho de violencia.

Esta iniciativa ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y está listo para pasar al recinto en el Senado. Por eso, comentó: "Acá sí vamos a ver un impacto en personas que se acerquen a buscar ayuda porque esto hace que la gente sienta mayor temor. A veces es difícil probar que se sufrió violencia, porque muchas veces el hecho se vive puertas adentro sin testigos. Esto no significa que la mujer que esté mintiendo".

Violencia de género "Es difícil probar que ocurrió un hecho de violencia, porque ocurre puertas adentro", sostuvo Rossi de ELA.

"Además de que parte de la falacia que en Argentina existen grandes cantidades de denuncias por violencia de género que son falsas", agregó, respaldándose con datos oficiales: según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% a nivel global y en Argentina, no hay estadísticas oficiales, pero los estudios disponibles muestran que menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas, en su mayoría por delitos económicos.