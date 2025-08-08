El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

La modelo y conductora abrió su corazón en la segunda audiencia y aseguró: "Sepan que es capaz de cualquier cosa". A la salida del tribunal se descompensó, por lo que debió ser atendida por los médicos.