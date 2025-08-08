Julieta Prandi rompió el silencio en la segunda jornada de audiencias correspondientes al juicio contra su exesposo Claudio Contarti, que tienen lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.
La modelo y conductora abrió su corazón en la segunda audiencia y aseguró: "Sepan que es capaz de cualquier cosa". A la salida del tribunal se descompensó, por lo que debió ser atendida por los médicos.
