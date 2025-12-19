Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

19 de diciembre de 2025 Inicio
Una camioneta, que transportaba un tráiler con caballos, frenó en la banquina por un desperfecto técnico, lo que generó que un auto intente esquivarlo, pero terminó chocando con otro. Al menos una persona fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano.

El chico de 24 años que manejaba la Kangoo roja sufrió una hemorragia interna.  Jota Leonetti | Transito @jotaleonetti

Durante las primeras horas del día, un choque múltiple ocurrió en la Avenida General Paz, sentido a Riachuelo: una camioneta Kangoo roja chocó contra un tráiler que transportaba caballos y luego con una camioneta Amarok blanca. El conductor del vehículo tuvo que ser trasladado al Hospital Pirovano e intervenido de urgencia por una hemorragia interna.

En el lugar se estableció un gran operativo para poder determinar las circunstancias del accidente, se espera al relevo de las cámaras de seguridad de la zona para poder esclarecer las diferentes versiones que dieron los conductores sobre el siniestro.

En diálogo con C5N, Rodrigo, conductor de la camioneta que transportaba a los equinos, relató su versión: "Venía viajando hacia Capital, al Club Hípico Argentino, donde estaba llevando caballos para una competencia nacional. En ese momento tuve un desperfecto mecánico, no sé bien qué fue, pero el motor se paró".

Ante esta situación decidió descender hacia General Paz y no continuar por Lugones para evitar quedar detenido en el puente. "Vengo con el envión, freno acá, pongo balizas, abro el capó y me meto a ver qué podía haber pasado", añadió Rodrigo, sin embargo, segundos después sintió el impacto de la Kangoo roja.

Ante esta situación remarcó que "la camioneta estaba detenida por un desperfecto, con balizas puestas y el capó abierto". También rechazó versiones sobre supuestas irregularidades en la documentación: "La camioneta es correntina y allá la VTV no es obligatoria. Estoy en trámite de transferencia porque la acabo de comprar, pero está todo en regla. Yo estaba trabajando".

En cuanto a los controles, confirmó que fue sometido a un test de alcoholemia, con resultado negativo. "A mí me hicieron el test y me dio negativo. No entiendo por qué al resto no se lo hicieron. La ley debería ser pareja para todos", sentenció.

Sin embargo, la madre del conductor de 24 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano y sometido a una intervención por una hemorragia interna, producto del accidente, desconfió de los dichos de Rodrigo. Según relató, la mujer sostuvo que "la persona a la que ahora le van a hacer el test de alcoholemia y el narcotest es la que está mintiendo".

En medio de las distintas versiones también habló con la prensa el conductor de la Amarok de color blanca, que chocó la Kangoo roja. "La persona impacta con el tráiler, se tira a mi carril y lo choco. El vehículo que estaba parado solo tenía balizas, no tenía triángulo ni una persona haciendo señales o algo", contó.

