La emotiva despedida al soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos: "Mi alma llora de tristeza"

Se trata de unos posteos de familiares de Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que integraba el Ejército Argentino y fue encontrado sin vida por un compañero. La principal sospecha apunta a que se suicidó.

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Un grupo de familiares de Rodrigo Gómez , el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos , lo despidió en las redes sociales. El joven de 21 años pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial.

Una de las tías de Gómez expuso su tristeza por el fallecimiento del joven: "Qué dolor que dejaste, Rodri. Te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo, mi soldado". Por su parte, otra familiar marcó: "Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida".

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se encarga de la custodia presidencial. Según revelaron fuentes policiales, habría dejado una carta que podría confirmar que se suicidó, la principal hipótesis.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de la drástica decisión: se debería a una deuda cercana a los $2.000.000 con diferentes entidades bancarias, que le reclamaban saldar el déficit económico.

“Se presume que esa deuda sería más grande a nivel familiar y con posibles compañeros de trabajo. Por eso el grupo de investigadores que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó a tomar declaraciones a jefes y compañeros del joven para saber si había gente que supiera algo con respecto a lo que dejó escrito”, explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, “en horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

En el mismo texto oficial se señala que el soldado de Fuerzas Armadas apareció sin vida “en uno de los puestos internos”, por lo que de inmediato "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

Continúan las investigaciones para conocer más detalles sobre la misteriosa muerte de Rodrigo Gómez, el soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos. Durante las últimas horas trascendió cómo fue el hallazgo del cuerpo en la residencia presidencial.

De acuerdo con el comunicado emitido por Vocería Presidencial, el efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos por uno de sus compañeros.

Si bien no hubo informaciones oficiales, trascendió que el cuerpo tenía un disparo en la cabeza, probablemente hecho por una FAL, un fusil al que tenía acceso el agente de seguridad.

La causa quedó a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal bajo las directivas del juzgado.