Mataron a un bebé en una barbería de Rosario: hay tres detenidos

La policía logró dar con los asesinos gracias a los testimonios que brindaron los familiares del menor. Ya son cuatro los imputados por la causa.

Serán imputados por homicidio agravado.

La investigación por el asesinato de Gian, el bebé de un año y tres meses que murió tras una balacera en una barbería de Rosario, sumó este viernes tres nuevas detenciones, siendo ya cuatro las personas arrestadas en la causa.

Los nuevos implicados tienen 21, 43 y 50 años: hasta ahora, el único detenido era un joven de 25 años identificado como M.A.K.P., señalado como uno de los presuntos participantes del ataque. Todos serán imputados por homicidio agravado.

Durante los operativos policiales, los investigadores también secuestraron un Chevrolet Corsa, vehículo que coincide con el que habría sido utilizado durante el episodio armado. En el procedimiento también se incautaron tres teléfonos celulares, una pistola calibre 11.25 sin cargador, municiones y un ladrillo de cocaína junto con restos del mismo estupefaciente. Además, los agentes encontraron prendas de vestir que podrían haber sido utilizadas por los atacantes al momento de la balacera.

Según reconstruyeron los investigadores, la pista que condujo a los sospechosos surgió a partir de declaraciones de familiares del bebé y del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Esos registros permitieron ubicar una vivienda vinculada a los presuntos responsables.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, situado en la calle Escalante al 6300, uno de los sospechosos intentó escapar hacia casas vecinas, pero fue interceptado y detenido a pocos metros.

Cómo fue el crimen del bebé en Rosario

El hecho ocurrió el jueves por la noche en una barbería ubicada en la calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el conflicto comenzó dentro del local a partir de una discusión entre varias personas que se encontraban allí. En medio de la tensión, un hombre que circulaba en auto se detuvo frente al comercio.

En ese momento, desde el interior del lugar alguien arrojó una botella que impactó contra el vehículo y lo dañó. Antes de retirarse, el conductor lanzó una amenaza y prometió regresar.

Minutos más tarde, el grupo volvió armado. Uno de los atacantes descendió de una moto y abrió fuego contra la vivienda donde funcionaba la barbería.

En medio de los disparos, uno de los proyectiles alcanzó al bebé, que estaba sobre los hombros de su padre, dueño del local. El niño fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, pero los médicos no lograron salvarlo.

La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el rol de cada uno de los detenidos y esclarecer cómo se organizó el ataque que terminó con la muerte del menor.

